Компания Renault откроет в Украине завод по производству дронов, - СМИ

Часть дронов, которые компания Renault будет производить в Украине, передадут французской армии.

Французская автомобилестроительная корпорация Renault собирается открыть в Украине завод по производству дронов. Компания будет сотрудничать с французским предприятием, которое специализируется на оборонной промышленности. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источники в Renault.

В разговоре с журналистами представители французского автопроизводителя подтвердили, что с компанией связалось правительство страны. Тем не менее они отметили, что пока никаких решений принято не было.

В издании подчеркнули, что это партнерство является поворотным моментом в отношениях между Украиной и Францией. Также оно символизирует перевооружение Европы и увеличенные инвестиции в оборонную промышленность.

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Более того, часть дронов, которые будут произведены компанией Renault в Украине, будет использоваться французской армией. В издании напомнили, что глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню говорил о том, что Париж отстает от Киева в сфере беспилотников. Поэтому такой шаг может быть полезным и для Франции.

Более того, Лекорню считает, что для сборки дронов не стоит привлекать французских работников. По его словам, у Украины достаточно людей для выполнения этой работы.

У ВСУ возник дефицит FPV-дронов - что известно

Ранее в ВВС Украина писали, что украинские защитники начали сталкиваться с серьезным дефицитом FPV-дронов. По словам военных, Украина начала серьезно отставать от России в вопросе количества и качества БПЛА.

Отмечается, что одной из главных проблем является недостаточное государственное обеспечение. Только треть необходимых FPV-дронов поставляется государством.

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