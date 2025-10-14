Артистка дала понять, что намерена строго оценивать конкурсные композиции.

Музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026", украинская певица Джамала (Jamala) резко раскритиковала песни, с которыми артисты подаются в этом году на конкурс. Свое разочарование по этому поводу исполнительница выразила в Telegram.

"Послушала вчера то, что прислали люди, думая, что это песни на "Евровидение". Извините, но я жестко буду... Ребята, как можно присылать песню, которая… просто "ме-ме-ме"? Меня разрывает от того, насколько люди… вы же хотите быть артистами! И дело не в том, насколько у вас есть возможность получить этот опыт или нет… Так нельзя к себе относиться. Просто ужасные демки: ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни. Не за что зацепиться. Так мы слона не продадим", - заявила Джамала.

Она акцентировала, что важно ведь не просто показать себя, а необходимо учитывать еще и украинский контекст.

"Такое поприсылали, что я просто не знаю, вы из какой вообще страны?..." - возмутилась певица.

Напомним, ранее стало известно, что Джамала будет музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026". На данное назначение отреагировала Тина Кароль, которая исполняла эту роль в прошлом году.

