Православный праздник сегодня в народе получил название Ефимий Осенний.

15 октября украинская православная церковь по новому календарю чтит память святого Евфимия Солунского, который прославился своей мудростью и благочестием. По народному обычаю в этот день подводят итоги и готовятся к холодам. Какие традиции и приметы связаны с 15 октября, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому и старому стилю

15 октября (по старому церковному календарю это 28 октября) православные чтят память преподобного Евфимия.

Евфимий Солунский жил в IX веке в городе Анкира (на то время Галатия, сейчас - турецкая Анкара). При рождении Евфимия назвали Никитой. Он рано потерял отца и, по настоянию матери, женился. У юноши родилась дочь, но вскоре после этого тайно покинул семью и принял монашество под именем Евфимий.

Первый годы Евфимий жил в монастыре на горе Олимп в Писидии. Затем он принял великую схиму и удалился на Афон - там 15 лет вел жизнь отшельника, а три года провел в полном молчании. После Евфимий ушел в затвор на 12 лет, а спустя это время поселился на столпе неподалеку от Солуни. Позже Евфимий переселился на гору Перистера и там основал мужской и женский монастыри.

Монах прославился даром чудотворения - ему удавалось исцелять больных. Мощи святого перенесли в город Солунь (Салоники в Греции), где и ныне почитаются верующими.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского;

священномученика Лукиана Киево-Печерского;

мученика Сарвила и мученицу Вевею;

святителя Савина, епископа Катанского;

икону Богородицы "Спорительница хлебов".

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 15 октября вспоминают мучеников Киприана и Иустину.

О чем молятся в этот день, что можно и чего нельзя делать сегодня

Святого Евфимия просят в молитвах помочь выздороветь, успокоить душу, защитить от зла.

В народе праздник называли Ефимий Осенний и традиционно в этот день продолжают готовиться к зиме: проверяют теплые вещи, чинят обувь, запасаются провизией и утепляют дома. День считается временем упорного труда, когда каждому следует позаботиться о тепле, достатке и защите своего дома.

Церковь в этот день, как и в другие, предостерегает от ссор, осуждения, жадности и зависти. Не следует отказывать в помощи - добрые дела принесут особое благословение.

В народе считается, что на Ефимия нельзя лениться - тот, кто сделает хотя бы три полезных дела, привлечет удачу и достаток на весь год. Также 15 октября важно сохранять в доме покой, молчание и доброжелательность, чтобы нечистая сила не смогла проникнуть в жизнь семьи.

Приметы 15 октября

По погоде на Ефимия можно узнать, какой будет зима и когда она наступит:

день с дождем и ветром - зима обещает быть холодной и суровой;

небо прояснилось - будет заморозок;

деревья стоят уже без листьев - жди холодов;

ночью звезды тусклые - к мягкой зиме.

Считается, что если в этот день выпал первый снег, то зима уже на пороге и будет холодной.

