Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого сегодня лишили гражданства Украины, заявил, что будет оспаривать это решение.

В частности, после того, как стало известно, что Труханова лишили гражданства, его на улице, возле здания Одесского городского совета, "перехватили" активисты, задали несколько вопросов и зафиксировали это на камеру. На видео, которое обнародовала одесситка Вера Запорожец, можно услышать, как мэра спрашивают: "Что будем делать?.... Обжаловать?".

"Действительно. Вы же видите, что это чистые фейки... Не было никаких паспортов...", - сказал городской голова.

Отвечая на вопрос, собирается ли он покинуть Украину, в частности Одессу, мэр ответил, что нет, потому что, по его данным, он имеет поддержку большинства жителей города. Также Труханов считает, что вопрос о его гражданстве встал именно сейчас, потому что это якобы связано с выборами:

"Боятся, что я буду баллотироваться и выиграю выборы".

Он добавил, что идет в мэрию работать и предложил тем, кто радуется из-за решения о лишении его гражданства Украины, "выпить шампанского".

Гражданство Труханова

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский сообщил о решении по ряду лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. В частности, руководитель СБУ Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге Украины.

Президент сказал, что подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц, поэтому подписан соответствующий указ. В эфире телемарафона ведущая со ссылкой на источники в органах власти заявила, что гражданства Украины решено лишить мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от Партии Регионов Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

В свою очередь, Труханов заявил, что никогда не имел гражданства РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: