Звезда сказала фанату, что он немного опоздал.

Американская поп-звезда Кэти Перри намекнула на роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо после предложения фаната на сцене.

Как передает People, это произошло во время первого лондонского концерта ее "Lifetimes Tour" в понедельник, 13 октября. В видео, опубликованном одним из пользователей TikTok, фанат по имени Даррен вышел на сцену с плакатом "Кэти Перри, ты выйдешь за меня замуж?" и стал на одно колено. Перри, смеясь, ответила:

"Возможно, тебе следовало спросить меня примерно 48 часов назад".

Это восприняли как намек на ее отдых с Трюдо - несколько дней назад в сети появились фотографии певицы и политика, которые целовались на яхте у побережья Санта-Барбары.

Роман Кэтти Перри и Джастина Трюдо

Напомним, еще в июле знаменитостей заметили вместе на ужине в ресторане Le Violon в Монреале. После этого они несколько раз появлялись вместе на публике, в частности Трюдо присутствовал на концерте Перри.

Оба они недавно пережили разрывы в личной жизни: Перри завершила отношения с Орландо Блумом, с которым у них есть пятилетняя дочь, а Трюдо развелся с женой Софи Грегуар в 2023 году после 18 лет брака.

Бывшая жена политика вчера опубликовала в сети видео, в котором размышляет об умении отпускать то, что любишь.

