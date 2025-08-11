'Паук Допхина': министр показал украинский дрон с ИИ, который работает автономно

Беспилотник превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям.

Украинский дрон с искусственным интеллектом "Паук Допхина", созданный военными, превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов ИИ. Об этом написал вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что этот уникальный дрон помогает поражать цели на расстоянии более 50 км. А его главная задача - раздать связь украинским дронам.

"Основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря Пауку украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью Паука Допхина", - информирует Федоров.

Он распространил видео работы БПЛА и отметил, что украинские оборонные инновации часто рождаются непосредственно на поле боя - из идей военных инженеров и разработчиков. И именно так, по его словам, произошло с дроном "Паук Допхина".

"История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3 Штурмовой бригады", - отметил Федоров.

Он добавил, что Допхин - игровой никнейм павшего собрата разработчиков. Дрон разработан в честь него.

Как сообщал УНИАН, Украине за три месяца удалось увеличить вдвое норму расстояния поражения дронов на оптоволокне и сейчас она составляет более 40 км.

Ранее сообщалось о запуске схемы "Испытания в Украине", то есть иностранным производителям вооружений разрешено испытывать свое новейшее оружие сразу на поле боя в войне, которую продолжает вести Россия. Так, компании могут прислать свои разработки в Украину, провести онлайн-тренинги по их применению. Как пояснил руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз, это дает Украине понимание того, какие технологии доступны, а компаниям - понимание того, что действительно работает на передовой.

