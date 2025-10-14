Это самая длинная река в Тибете и пятая по длине в Китае.

На впечатляющем спутниковом снимке запечатлен особенно извилистый участок рекордной по длине "извилистой реки" в Китае, которая ежегодно резко меняет форму и может стать ещё более нестабильной в ближайшие десятилетия из-за изменения климата. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что река Ярлунг Зангбо - это водный путь длиной около 2000 километров, который берёт начало у ледника на востоке Тибетского нагорья и простирается до Индии. Это самая длинная река в Тибете и пятая по длине в Китае, а также самая высокогорная река на Земле, протекающая на средней высоте 4000 метров над уровнем моря, согласно данным Обсерватории Земли NASA.

Сфотографированный участок реки расположен в округе Чжананг, непосредственно перед тем, как река проходит через самый глубокий в мире наземный каньон и его тезку, Гранд-Каньон Ярлунг Цангпо, глубина которого превышает 6000 метров, что в три раза глубже Большого каньона Аризоны.

Интересно, что Ярлунг Цангпо - классический пример разветвлённой реки - водного пути с "многочисленными руслами, которые разветвляются и сливаются, создавая характерный переплетённый рисунок", с песчаными отмелями в середине русла, которые "непрерывно образуются, поглощаются и перестраиваются".

На этом участке река наиболее разветвлённая: в некоторых точках на снимке насчитывают до 20 поперечных русел. Экстремальная разветвлённость реки Ярланг Зангбо вызвана мощными осадочными отложениями с крутых склонов соседних Гималаев, которые смываются в реку и прорезают новые русла, сообщил Золтан Сильвестр, геолог из Техасского университета в Остине, Обсерватории Земли. По его словам, река меняет форму так часто, что на песчаных отмелях, спорадически появляющихся между её рукавами, не может полноценно расти никакая растительность.

На 37-летней покадровой анимации, которая включает ежегодные спутниковые снимки этого места, сделанные с 1988 по 2025 год спутниками Landsat 5, Landsat 8 и Landsat 9, можно увидеть, как быстро река меняет форму.

Также можно заметить узкий мост, построенный через меняющий форму водный путь в 2014 году.. Река берет начало у ледника Ангси, вытекая из талого потока, стекающего с ледникового массива. Однако, по данным китайских государственных СМИ, это было официально подтверждено только в 2011 году. До этого среди ученых существовали разногласия относительно того, действительно ли река возникла из талого потока, стекающего с близлежащего ледника Чемаюнгдунг.

Важно,что как и многие другие гималайские ледниковые массивы, ледник Ангси за последние десятилетия потерял значительное количество воды из-за антропогенного изменения климата. Талая вода привела к накоплению осадка в реке, что может усилить эрозию и повысить вероятность обрушения берегов. Согласно исследованию 2024 года, в котором были проанализированы спутниковые снимки 13 крупных рек Тибетского нагорья, это представляет угрозу для местных экосистем, инфраструктуры и стабильности ландшафта.

По данным Обсерватории Земли, когда река в конечном итоге достигает Индии, она становится частью реки Брахмапутра и продолжается еще 2900 км, пока не достигает дельты реки Ганг, где она впадает в Индийский океан.

