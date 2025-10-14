У Либермана была сложная жизнь, и он никогда не надеялся, что станет долгожителем.

101-летний Си Либерман прожил непростую жизнь и сейчас он проанализировал, что помогло ему стать долгожителем. Своими выводами он поделился в колонке для The Washington Post.

По словам мужчины, 101 год ему исполнился в сентябре, и он никогда не мечтал, что доживет до такого возраста.

"Люди всегда спрашивают меня: "В чем ваш секрет долголетия?". Я пережил большинство своих врачей и близких друзей, поэтому понимаю, почему люди это спрашивают, но у меня нет простого ответа", - пишет Либерман.

Видео дня

Мужчина говорит, что его жизнь была не без проблем. Так, в 5 лет его сбил грузовик, когда он переходил улицу с братом, после этого мальчик 10 дней пролежал в больнице в коме с переломом черепа и правой руки. Уже через два месяца у него лопнул аппендикс, и пришлось делать экстренную операцию.

В 39 лет Либерман пережил сердечный приступ. В 79 - ненадолго потерял зрение на одном глазу и перенес операцию на сонной артерии по удалению артериальной бляшки, чтобы предотвратить инсульт.

"В 89 лет мне сделали тройное шунтирование и операцию по восстановлению митрального клапана, а теперь у меня кардиостимулятор. А недавно я сломал бедро. У меня были и другие вызовы. Мы потеряли свой дом во время Великой депрессии конца 1920-х и 1930-х годов", - рассказал мужчина.

Что касается секретов долголетия, то их он назвал 7.

1. Сосредоточьтесь на отношениях

Благодаря отношениям, легче пережить трудности, пишет долгожитель. Он считает, что ему повезло с женой, с которой он прожил 76 лет и которой сейчас 97 лет.

"Она дважды ломала бедро и имела другие проблемы. У нас двое замечательных детей, с которыми мы очень близки, и двое внуков, которые всегда поддерживают связь. Мы прожили много лет и столкнулись со многими трудностями, но мы достаточно хорошо их преодолели", - подчеркнул мужчина.

2. Не курите

Либерман говорит, что когда он был молодым, все курили, даже его жена, а он - нет. Впоследствии он и ее заставил отказаться от этой привычки.

"Я так и не научился правильно затягиваться. Когда я начал встречаться с женой, она время от времени курила, но я уговорил ее бросить. Однажды в ресторане я достал сигару и начал курить. "Ты выглядишь совершенно нелепо", - сказала она. А я ответил: "Я буду курить, пока ты не бросишь". И она бросила", - вспомнил долгожитель.

3. Занимайтесь спортом и питайтесь здоровой пищей

По словам Либермана, он завтракает фруктами и ест много рыбы. Его жена всегда заботилась о своем здоровье, следила за правильным питанием и занимались спортом.

"После переезда во Флориду 14 лет назад мой распорядок дня включал прогулки по пляжу, а затем плавание в бассейне", - добавил он.

4. Имейте позитивный настрой

Несмотря на "некоторые мрачные дни", говорит мужчина, он никогда не расстраивался надолго.

"Если я простужаюсь, то думаю, что скоро все наладится. Если у меня тяжелые времена, я думаю, что мне просто нужно пережить это, и все наладится. Я думаю, что отношение к жизни очень недооценено", - пишет Либерман.

Он утверждает, что всегда является оптимистом и думает о том, что впереди лучшие дни, и этот позитивный настрой, вероятно, ему помогает.

5. Получайте соответствующую медицинскую помощь

"Как вы можете понять из моей истории болезни, я получил пользу от научного прогресса, которого мы достигли в лечении заболеваний, и того, что я бы назвал чудесами современной медицины. Мы всегда были осторожны и регулярно посещали врачей. У нас был один и тот же кардиолог почти 20 лет", - рассказал мужчина.

6. Выполняйте работу, которую считаете важной

По словам Либермана, раньше он был редактором частной газеты, и эту работу он считает сложной и полезной.

"И я до сих пор немного пишу, чтобы быть занятым. Я думаю, что это поддерживает меня в хорошем состоянии, и я знаю, что всегда есть чем заняться. Считаю, что это также способствовало моему долголетию", - утверждает мужчина.

7. Будьте немного счастливчиком

По мнению автора колонки, ему очень повезло в 79-летних отношениях с женой.

"Хотя у нее были некоторые проблемы с памятью после нескольких падений, она всегда помнит о поцелуях перед сном. Жизнь с кем-то, кто тебе не безразличен, кто также заботится о тебе, действительно помогает", - заверил долгожитель.

Ранее мы писали, что американка в 100 лет все еще ходит в спортзал. Мэри Коронеос считает, что стать долгожительницей она смогла благодаря физическим упражнениям, крепким социальным связям и умению получать наслаждение от жизни. Интересно, что до обеда женщина успевает перечитать две газеты, посетить спортзал и пляж. Чтобы сохранять активность, она советует есть в меру, тренировать мозг, а также участвовать в социальной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: