Сейчас данная разработка находится на стадии испытаний.

Французский стартап Harmattan AI по заказу от департамента оборонных закупок Минобороны Франции разработал редкий зенитный дрон, получивший название Gobi, пишет издание Defence Express.

При разработке данного зенитного дрона компания использовала искусственный интеллект с машинным зрением, который способен самонаводиться на цель.

По данным издания, разработка уже проходит стадию испытания и демонстрирует успешный перехват целей. Зенитный дрон Gobi был специально разработан для того, чтобы перехватывать другие БПЛА.

Аналитики отмечают, что дрон способен развивать скорость до 250 км/ч и может поразить цель на расстоянии до 5 км. Запуск зенитного дрона происходит автоматически после того, как система даст соответствующую команду и проводит сканирование воздушного пространства на угрозы.

В материале говорится, что после того, как зенитный дрон запустили, он летит к точке перехвата, которая динамически рассчитывается. У дрона есть головка самонаведения, благодаря которой происходит точность поражения цели на терминальном этапе.

В описании к зенитному дрону также указано, что при приближении к вражеской цели, Gobi переходит в режим наведения с целью высокоточного перехвата. В этот момент он использует бортовые инфракрасные и радиолокационные системы.

Система компьютерного зрения способна определить, какая точка удара будет оптимальной и при необходимости происходит автоматическая коррекция траектории.

Однако, как отмечает издание, из описания характеристик зенитного дрона не совсем понятно, оснащен ли он радиолокационной головкой наведения, которую имеет, например, дрон Coyote 2 от Raytheon 2. Возможно, он получает данные радиолокации с земли.

"Изюминкой" зентиного дрона Gobi является отсутствие боевой части. То есть, он не только должен врезаться во вражескую цель, а за счет таранного удара сломать у него винт.

Как можно увидеть на видео с испытаний дрона, ему уже это удалось сделать. Поскольку, Gobi не является многоразовым, идея уничтожать вражескую цель таким образом, возможно, связана с экономией стоимости.

Также есть еще один важный нюанс - визуальная система самонаведения зависит от того, насколько видна цель. То есть, под вопросом остается работа дрона при плохих погодных условиях - в облаках, во время тумана, дождя или снега.

Роль БПЛА в войне в Украине

Ранее Униан сообщал, что для операторов дронов на фронте ввели "видеоигровые стимулы" - за успешно выполненную задачу им начисляют очки, которые они могут использовать на приобретение необходимого снаряжения.

Также мы писали, по данным аналитиков, к осени Россия вполне сможет запускать по Украине до 1000 дронов за один залп, поскольку продолжает наращивать темпы производства дронов.

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