Пенсия по возрасту будет назначена автоматически / Фото zib.com.ua

Сегодня, 10 июня, вступил в действие закон об учете трудовой деятельности в электронной форме, который Верховная Рада приняла 5 февраля.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Закон делает бумажные трудовые книжки необязательными.

«Пенсионный фонд Украины в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями», — говорится в сообщении.

При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица пенсия по возрасту будет назначена автоматически со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Что изменилось:

  • граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку;
  • работодателям не нужно ее проверять или сохранять;
  • граждане смогут получить электронный документ с информацией о своем трудовом стаже через интернет;
  • этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров;
  • чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью;
  • работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы;
  • Если у работника есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр самостоятельно или через работодателя.

Электронная трудовая книжка

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Автор: Екатерина Жирий