Масштабные изменения в компании стартовали весной 2025 года.

В руководящем составе компании "Новая почта" продолжаются масштабные кадровые изменения. После того как в июне стало известно об увольнении директора по управлению репутацией Елены Плаховой, 16 июля компания сообщила об увольнении гендиректора Александра Бульбы.

"В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества "Новой почты" с Александром Бульбой - СЕО, под руководством которого компания достигла амбициозных результатов... В то же время любой успех имеет свою цену, а даже самые успешные проекты требуют свежего взгляда. Именно поэтому совладельцы компании вместе с Александром приняли совместное решение: 2025 станет завершающим годом его пребывания на посту СЕО Новой почты", - сообщает пресс-служба компании.

В "Новой почте" добавляют, что Бульба будет возглавлять компанию до конца текущего года, а уже "31 декабря 2025 года "Новая почта" получит нового СЕО, а Александр Бульба - заслуженное вознаграждение, отдых и возможность начать новый профессиональный этап уже за пределами группы компаний NOVA".

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Массовые увольнения

Кардинальные изменения в "Новой почте" стартовали с весны 2025 года. В конце мая совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил о намерении провести дерегуляцию и сократить количество лишних процессов в компании, "которые не приносят пользы клиентам".

"Двум тысячам сотрудников было предложено перейти с "офисных должностей" на позиции, где нужно касаться посылок. Приятно, что 1200 из них остались работать в Новой почте и создавать непосредственную ценность для клиентов, и только 800 человек решили покинуть компанию", - отмечал Поперешнюк.

Одновременно с этим была создана так называемая Команда реформаторов "снизу", которые предлагали свое видение того, как улучшить рабочие процессы. Возглавила эту команду руководитель отделения в Ирпене.

"Я взял самых активных и неравнодушных, которые сами согласились на эту работу", - отмечал предприниматель.

В комментарии Forbes Поперешнюк отметил, что желает сократить долю сотрудников, которые работают в офисах и "не касаются посылок", с текущих 30% до 10-15%.

"Люди увольняются сами, но мы всех приглашаем работать в отделениях", - объяснял Поперешнюк.

Среди направлений, которые попали под сокращение, в частности, оказались маркетинг и реклама.

Часть менеджеров компании не поддержала эти масштабные изменения, ставя под сомнение их целесообразность. Так, 25 июня стало известно об увольнении директора по управлению репутацией Елены Плаховой, которая работала в компании с 2020 года.

Новая почта - последние новости

В мае 2025 года "Новая почта" сообщила ЕБРР о намерении сократить около 2900 сотрудников. По оценкам компании, это составляет менее 10% штата. Согласно сообщению Банка, ожидается, что "Новая почта" получит кредит на 50 млн евро. Направлены эти средства будут на оптимизацию и расширение сети, улучшение инфраструктуры, модернизацию ИТ-систем.

В начале июня "Новая почта" получила штраф в 90 млн грн от НБУ из-за недостаточного финансового мониторинга клиентов.

Вместе с этим компания ввела ограничения на отправку посылок с наложенным платеж ом - с 1 июня физические лица могут отправлять не более пяти таких посылок в месяц, а их общая стоимость не может превышать 30 тысяч гривен.

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