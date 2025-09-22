ИТ-директор стал шестым руководителем компании, который сообщил о своем увольнении с июня 2025 года.

"Новая почта" продолжает один за другим терять топ-менеджеров. На этот раз компанию покидает ІТ-директор - Андрей Дорошенко, после 13 лет работы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

"Сегодня я завершаю свой профессиональный путь в группе Nova. Это был невероятный период - 13 лет роста, развития и постоянных вызовов. Я пришел в компанию как диспетчер по транспорту, а ухожу уже в роли CIO", - отметил он, добавив, что в Новой почте самое важное - это люди.

О причинах увольнения он не сообщил.

Дорошенко стал уже шестым топ-менеджером, который объявил о завершении своей работы в компании с июня 2025 года.

Началось все с увольнения директора по персоналу Ольги Лукьяненко. Затем об окончании своего пути в "Новой почте" сообщила директор по управлению репутацией Елена Плахова. В июле об уходе объявили генеральный директор Александр Бульба (который, впрочем, продолжит возглавлять "Новую почту" до конца 2025 года) и СЕО польского подразделения Сергей Карпутев. После чего, уже в августе, компанию покинул генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко, который будет завершать передачу дел преемнику до октября.

Что говорят в "Новой почте"

Непосредственно в компании пока не комментируют масштабные кадровые изменения, происходящие в последние месяцы.

"Пока еще рано говорить о результатах. Мы в процессе внутреннего аудита, мы все еще собираем информацию о влиянии и результатах, анализируем, консолидируем", - отмечала пресс-служба компании в ответе на запрос УНИАН в конце августа. Этот комментарий получен еще до увольнения Дорошенко.

В компании пообещали объявить о первых выводах в октябре 2025 года.

Волна увольнений: с чего все начиналось

Весной 2025 года стало известно о кардинальных кадровых изменениях в компании. Так, в конце мая совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк сообщил, что в почтовом операторе будет проведена дерегуляция, что позволит сократить количество лишних процессов, которые не приносят клиентам пользы. В рамках этих изменений 2000 сотрудников получили предложения перейти с офисных должностей на более низкие позиции, "где нужно касаться посылок".

Кроме того, в "Новой почте" создали Команду реформаторов "снизу" под руководством руководительницы отделения компании в Ирпене. Эта группа должна была предлагать изменения для улучшения рабочих процессов.

В конце июня Поперешнюк сообщал о планах сократить долю офисных работников, которые не имеют дела с обработкой посылок, до 10-15% с текущих 30%. Тогда сообщалось, что из 7000 таких сотрудников 2000 были переведены на другие должности или уволены. Под наибольшие сокращения попали отделы маркетинга и рекламы.

"Люди увольняются сами, но мы всех приглашаем работать в отделениях", - объяснял тогда Поперешнюк.

"Новая почта" - последние новости

В мае 2025 года стало известно, что "Новая почта" ожидает кредит от ЕБРР в 50 миллионов евро, который планировала направить на расширение сети, модернизацию ИТ-систем и улучшение инфратруктуры. Тогда же компания сообщала, что намерена сократить до 10% штата - около 2900 работников.

В следующем месяце компания получила рекордный штраф от НБУ в размере 90 миллионов гривен за нарушение правил финансового мониторинга клиентов. Результатом этого стало введение ограничений на отправку посылок с наложенным платежом для физических лиц. С июня такие клиенты могут отправлять не более пяти посылок в месяц общей стоимостью до 30 тысяч гривен.

В августе в компании сообщили о введении новой платной услуги для покупок в иностранных интернет-магазинах с наложенным платежом - автоматическое оформление незарегистрированного отправления за 1 доллар.

