Аналитики предупредили о проблемах с одним из самых востребованных металлов в мире

Блокирование Ормузского пролива угрожает мировой экономики

Аналитики компании Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что медь может упасть, если Ормузский пролив не разблокируют. На данный момент рынки металлов ожидают истечения срока, который президент США Дональд Трамп установил для заключения сделки с Ираном, пишет Bloomberg.

"Мы считаем, что краткосрочные риски смещены в сторону снижения, если пролив останется заблокированным дольше, чем в нашем базовом сценарии, что приведет к более длительному периоду высоких цен на энергоносители и, вероятно, замедлит рост мировой экономики", – заявили аналитики.

Большинство цветных металлов оказались под давлением в прошлом месяце, поскольку стремительный рост цен на нефть и газ угрожает экономическому росту и снижает спрос на промышленные сырьевые товары. Сегодня на рынках царит неопределенность, поскольку инвесторы оценивают угрозы Трампа в адрес Тегерана.

Хотя базовый сценарий Goldman предполагает возобновление движения по проливу с середины апреля, аналитики отметили, что медь уже торгуется значительно выше своей оценочной справедливой стоимости, составляющей около 11 100 долларов за тонну.

По словам аналитиков, медь по-прежнему получает поддержку со стороны ограниченного рынка за пределами США и перспективы широкомасштабного стратегического накопления запасов. Однако они добавили, что эти факторы могут утратить свое значение в случае реализации "крайне неблагоприятного" сценария развития мировой экономики, прогнозируемого банком.

"Фундаментальные факторы не обеспечивают поддержку цены на медь на текущем уровне, что делает ее уязвимой для нового снижения в случае ухудшения экономических перспектив и стремления инвесторов к снижению рисков", – пишут аналитики.

Эксперты понизили базовый прогноз по цене на медь в этом году до 12 650 долларов за тонну в среднем, по сравнению с прежними 12 850 долларами.

По состоянию на 6:25 по киевскому времени на Лондонской бирже металлов цена на медь выросла до 12 400 долларов за тонну, в то время как цены на другие металлы демонстрировали смешанную динамику.

Цены на медь - последние новости

19 марта медь потеряла все своим ценовые достижения в этом году, потому что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на энергоносители и усилило риск серьезного ущерба мировой экономике. Уже 23 марта этот металл упал до самого низкого уровня за более чем три месяца.

1 апреля цены на медь выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в течение двух-трех недель.

