Цена на медь рухнула до минимума за три месяца на фоне войны с Ираном: сколько стоит

Аналитик отметил, что цены на медь еще не достигли дна.

Цены на медь падают до самого низкого уровня за более чем три месяца. Дело в том, что война на Ближнем Востоке подорвала склонность к риску на финансовых рынках и усилила опасения по поводу глобальной инфляции и экономического роста.

Издание Bloomberg пишет, что цены на "красный металл" упали на Лондонской бирже металлов (LME) на 1,8% после падения на 6,7% на прошлой неделе, что стало самым резким падением с апреля 2025 года. Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть и газ, что угрожает экономической активности во всем мире и подпитывает инфляцию, которая, вероятно, заставит центральные банки занять более жесткую позицию в отношении процентных ставок.

"Цены на медь еще не достигли дна, поскольку рынок учитывает в ценах перспективу рецессии и инфляции", - сказал старший аналитик компании Zhejiang Hailiang Co., крупного китайского производителя медных труб и прутков, Ян Юхао.

Между тем, падение цены ниже 14 485 долларов за тонну на Шанхайской фьючерсной бирже привело к резкой активизации покупок со стороны китайских производителей, у которых заказы заполнены до следующего месяца, по словам Яна. Он добавил, что устойчивость китайского спроса будет поддерживать внутренние цены на медь, которые будут выше цен на Лондонской бирже.

На LME цена на медь упала на 0,7% до 11 840 долларов за тонну по состоянию на 4:00 по киевскому времени. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 11,84 доллара.

Цены на металл - последние новости

10 марта алюминий падал после достижения четырехлетнего максимума, потому что президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, которая привела к перебоям в поставках металла из Ближнего Востока, может закончиться.

19 марта медь потеряла все своим ценовые достижения в этом году, потому что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на энергоносители и усилило риск серьезного ущерба мировой экономике.

