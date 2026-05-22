Попытки РФ переложить вину на Украину не смогли расколоть её балтийских союзников, - Politico

Россия пытается превратить серию инцидентов с беспилотниками, появившимися над странами Балтии, в политический кризис между Украиной и некоторыми из своих самых верных союзников. Пока что эта попытка, похоже, провалилась. Об этом пишет Politico.

После волны инцидентов с беспилотниками в Эстонии, Латвии и Литве - в которых обвиняют Россию в использовании средств радиоэлектронной борьбы для перенаправления украинских беспилотников в воздушное пространство НАТО - Москва обвинила три балтийские страны в том, что они якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию, и пригрозила им ответными мерами. Балтийские официальные лица опровергли эти обвинения.

В заявлении правительств трех стран говорится, что они "категорически отвергают откровенную дезинформационную кампанию России и сфабрикованные обвинения после нарушений воздушного пространства, которые она бесстыдно использует для маскировки своих военных неудач".

"Это неправильно", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя обвинения Москвы, добавив, что "Украина никогда не просила использовать наше воздушное пространство".

Он сказал, что Эстония просила Украину быть осторожнее в выборе целей для своих атак против России, но возложил вину за любые инциденты с беспилотниками непосредственно на Москву. Он сказал:

"Причина этого - агрессивная война России в Украине, и причина этого в том, что Россия использует средства радиоэлектронной борьбы для манипулирования данными, а также для влияния на траекторию полета этих беспилотников".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подчеркнул, что виновата Россия.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала угрозы Москвы в адрес стран Балтии "совершенно неприемлемыми", подчеркнув, что угроза в адрес одного государства-члена ЕС - это угроза всему блоку.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также высказался по этому поводу, обвинив Москву в том, что она нацелилась на страны Балтии с помощью "абсурдных российских обвинений и опасных угроз".

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Европа должна рассматривать Украину не как бремя, а как центральный элемент своей будущей оборонной архитектуры.

"Для меня все очень просто. Посмотрите на гипотетическую ситуацию. Представьте, что они не с нами, а против нас", - пояснила она.

Певкур выразился еще более прямолинейно с точки зрения стран Балтии:

"Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиции в нашу собственную безопасность".

Дрейфующие дроны

Отмечается, что появление украинских беспилотников дальнего действия над странами Балтии является следствием расширения ударной кампании Киева по целям в глубине России, включая энергетическую и нефтяную инфраструктуру, поддерживающую военную экономику Москвы.

Для их остановки Россия использует системы радиоэлектронной борьбы, которые могут глушить сигналы спутниковой навигации или имитировать их - фактически передавая дронам ложные координаты. Автопилот дрона может считать, что он все еще движется к запрограммированной цели, в то время как его фактический маршрут изменился.

Это может направить дроны на соседнюю территорию НАТО - по словам балтийских и украинских чиновников, это уже происходит.

Официальные лица стран Балтии не обвиняют Украину в преднамеренном создании угрозы для них, а Латвия дала понять, что не будет задействовать консультативный механизм НАТО в соответствии со статьей 4 в связи с вторжениями. Вместо того чтобы ухудшать отношения между Украиной и ее союзниками, Россия, похоже, их укрепляет.

Дроны в странах Балтии

В последние недели в странах Балтии наблюдались предупреждения о воздушной опасности, временные ограничения на полеты и военные действия.

При этом в некоторых случаях дроны пытались атаковать объекты в Латвии из-за ошибки в работе бортового искусственного интеллекта

Ранее на этой неделе румынский F-16, действовавший в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона, сбил беспилотник над Эстонией.

Украинские чиновники принесли извинения за инциденты с участием дронов, настояв при этом на том, что удары по российским военным и экономическим целям являются законными актами самообороны.

