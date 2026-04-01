Трамп спрогнозировал, как долго продлится война США против Ирана

Президент США заявил, что у него была одна цель, когда он начал войну против Ирана, и она уже достигнута.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США удалось сменить власть в Иране, а также добавил, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия. Об этом он заявил в Белом доме во время общения с журналистами.

"Смена режима не входила в число моих целей. У меня была одна цель: чтобы у них не было ядерного оружия. И эта цель была достигнута. У них не будет ядерного оружия", – заявил глава Белого дома.

На вопрос, сколько еще продлится военная операция США против Ирана, Трамп ответил, что "думает, что 2-3 недели".

Видео дня

"Их лидеры все ушли. Вот почему произошла смена режима. У нас появились новые, замечательные лидеры", – добавил Трамп.

Примечательно, что, по словам главы Белого дома, неважно, согласится ли Иран на заключение соглашения с США:

"Когда мы почувствуем, что они надолго застряли в каменном веке и не смогут создать ядерное оружие, тогда мы уйдем. Неважно, заключим ли мы соглашение или нет", – сказал он.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп в своей социальной сети написал, что его страна больше не будет помогать другим государствам с поставками нефти и топлива через Ормузский пролив. Трамп добавил, что Иран, по сути, уничтожен и самое сложное уже сделано. Он добавил, что США не будут помогать, так же как и им не оказали поддержки. Трамп дал понять, что страны, страдающие от дефицита авиационного топлива из-за фактической блокировки Ормузского пролива, могут купить его у США или забрать самостоятельно. Он подчеркнул, что этим странам "придется начать учиться бороться самостоятельно".

Также мы писали, что , по словам Трампа, Иран дал согласие на большинство из 15 требований, выдвинутых США Тегерану для прекращения войны. Однако, как отмечает Bloomberg, до сих пор непонятно, ведут ли стороны переговоры. В то же время издание отмечает, что публично Иран отклонил 15-пунктный перечень условий прекращения огня, который администрация Трампа передала через посредников в Пакистане. Кроме того, Тегеран выдвинул в ответ пять собственных условий, а именно сохранение суверенитета над Ормузским проливом.

