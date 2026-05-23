Мужчина решил проверить, как Tesla Cybertruck едет по воде, но все обернулось провалом

Tesla Cybertruck часто называют "неубиваемым" электромобилем. Это огромный пикап с кузовом из нержавеющей стали и пуленепробиваемым стеклом. Однако возможности этой модели не безграничны.

Как пишет BGR, Джимми Джек Макдэниел из штата Техас решил проверить режим "Wade Mode" на своем пикапе Tesla Cybertruck. Это закончилось не так, как он ожидал.

Отмечается, что режим "Wade Mode" предназначен для пересечения водоемов. По словам водителя, он неоднократно заезжал на своем пикапе в воду, в том числе в Атлантический океан.

Журналисты отметили, что 18 мая служба спасения получила вызов о том, что водитель Tesla Cybertruck въехал на своем пикапе в озеро Грейпвайн. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили автомобиль у берега, а владелец заявил, что тестировал режим "Wade Mode".

Вместо того, чтобы проехать по воде, пикап вышел из строя после попадания воды. Водитель и пассажиры были вынуждены спасаться через окно.

Tesla Cybertruck извлекли из озера, а его владельца обвинили в отсутствии действительной регистрации судна и управлении транспортным средством в закрытом участке озера.

В издании напомнили, что генеральный директор Tesla Илон Маск хвастался водонепроницаемостью Tesla Cybertruck по крайней мере с 2022 года. Он заявлял, что пикап сможет "на короткое время служить лодкой".

Журналисты добавили, что в руководстве пользователя Tesla Cybertruck указано, что режим "Wade Mode" позволяет пикапу въезжать и проезжать через водоемы. Однако в руководстве отмечается, что водитель должен "оценить глубину любого водоема перед въездом".

