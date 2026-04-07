Трамп отверг мирный план по Ирану и пригрозил отправить страну в 'каменный век', - NYT

Трамп пригрозил начать массированную атаку на мосты, электростанции и другие гражданские объекты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение о прекращении огня, выдвинутое посредниками между Соединенными Штатами и Ираном, является "значительным шагом", но предупредил, что оно "недостаточно хорошо", пишет The New York Times.

Иран, со своей стороны, отверг любое предложение о прекращении огня, потребовав, чтобы любой мирный план включал полное прекращение боевых действий.

Если Иран не согласится вновь открыть Ормузский пролив к 20:00 по восточному времени во вторник, Трамп пригрозил начать массированную атаку на мосты, электростанции и другие гражданские объекты, которая, по его словам, отбросит Иран "в каменный век".

"У нас есть план, учитывая мощь нашей армии, согласно которому к полуночи завтрашнего дня все мосты в Иране будут разрушены, все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться", – заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник днем. "Я имею в виду полное разрушение к полуночи".

В то же время Трамп неоднократно переносил установленные им самим сроки в последние недели, и дипломаты по всему миру задаются вопросом, найдет ли президент США снова выход из сложившейся ситуации или на этот раз он доведет дело до конца.

Президент также отверг возможность того, что атаки США на гражданскую инфраструктуру Ирана могут быть расценены как военные преступления.

В то же время Трамп заявил, что США рассмотрят возможность оказания помощи в восстановлении Ирана, если удастся заключить сделку.

"У них есть время до завтра", – сказал он. "Теперь посмотрим, что произойдет. Могу сказать, что они ведут переговоры, как нам кажется, добросовестно. Мы это выясним".

В то же время чиновники заявили, что прямой контакт между двумя сторонами был очень ограниченным, а Пакистан выступал в качестве ключевого посредника. Трамп в свою очередь посетовал на то, что одной из главных проблем в переговорах является отсутствие коммуникации со стороны Ирана.

Ранее Иран передал Пакистану собственное предложение по прекращению войны, состоящее из 10 пунктов, среди которых - протокол о безопасном проходе через Ормузский пролив. В нем также были изложены требования Ирана об отмене санкций и о восстановлении.

Тем временем Пентагон расширяет список энергетических объектов Ирана, по которым могут быть нанесены удары, включая те, что снабжают топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных. Это вероятная "лазейка" на случай, если администрацию обвинят в военных преступлениях за удары по базовой инфраструктуре.

Вас также могут заинтересовать новости: