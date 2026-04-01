Цены на медь растут на фоне последних заявление Трампа

Цены на медь выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в течение двух-трех недель. Слова американского лидера принесли облегчение на рынок рискованных активов, пострадавших от опасений по поводу замедления мирового экономического роста.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 06:25 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла до 12 451 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 12,45 доллара.

При этом отмечается, что на ключевом китайском рынке наблюдаются признаки улучшения спроса, особенно после того, как во второй половине марта цены на медь опустились ниже 12 000 долларов за тонну. Наценки на импорт – показатель текущего спроса на металл – на прошлой неделе выросли до девятимесячного максимума, а запасы в Китае резко сократились.

Медь начала этот год довольно-таки хорошо, поднявшись в январе до рекордного уровня выше 14 500 долларов за тонну. Трейдеры устремились на рынок, поскольку работа рудников замедлилась, поток сырья в США истощил запасы в других странах, а бум искусственного интеллекта обеспечил более высокий спрос.

В то же время компания Ivanhoe Mines Ltd снизила прогноз по объемам добычи на своём флагманском руднике в Демократической Республике Конго после масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, а Чили, являющаяся крупнейшим мировым поставщиком, сообщила о самом низком месячном объёме добычи за последние девять лет.

Между тем, трейдеры, занимающиеся алюминием, ожидают информации о двух заводах на Ближнем Востоке, пострадавших от иранских ракет и дронов. Emirates Global Aluminium, крупнейший производитель в регионе, сообщил, что его объекты понесли "значительный ущерб", а Aluminium Bahrain заявил, что оценивает масштабы ущерба. Это способствовало значительному росту цен на металл.

В результате этих ударов аналитики Goldman Sachs Group Inc. исключили около 1,5% мирового предложения из своих прогнозов на 2026 год и повысили целевой показатель средних цен до 3 200 долларов за тонну.

В среду цена на алюминий снизилась до 3 463,50 долларов за тонну после того, как во вторник она поднялась почти до четырехлетнего максимума.

19 марта медь потеряла все своим ценовые достижения в этом году, потому что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на энергоносители и усилило риск серьезного ущерба мировой экономике. Уже 23 марта этот металл упал до самого низкого уровня за более чем три месяца.

Цены на алюминий могут показать самый значительный месячный рост за последние почти два года. Война на Ближнем Востоке привела к сбоям в поставках и повреждению местных производственных мощностей, что привело к ужесточению ситуации на мировом рынке.

