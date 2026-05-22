'Позиции действительно есть': в ДШВ опровергли информацию о полной оккупации Покровска

Один из офицеров 25-й воздушно-десантной бригады также заверил, что в Покровске до сих пор остаются украинские позиции.

Соучредитель DeepState Роман Погорилый заявил, что города Покровск и Мирноград полностью оккупированы россиянами. В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону этих городов, опровергли информацию о полной оккупации Покровска. Об этом в комментарии hromadske заявил старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса лейтенант Сергей Лефтер.

"Продолжается оборонительная операция в Покровске. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города", - заверил он.

Один из офицеров 25-й воздушно-десантной бригады также заверил, что в Покровске до сих пор есть украинские позиции.

Видео дня

"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим, мы их кормим, мы видим, как они выбегают и забирают свои посылки или где-то ведут огонь по противнику. Также передают информацию о том, что слышат, что видят, и в соответствии с этим мы можем наносить огневое поражение", - отметил военный.

Информация о полной оккупации Покровска

Ранее Погорилый рассказал, что "Покровск, Мирноград оккупированы", а удержание Покровска он считает нереальным.

"Покровск, Мирноград оккупированы… Враг активно заводит туда свои силы. Враг активно наращивает там свою пехоту в большом количестве. А это большой город, там их даже выбивать трудно. Технику, артиллерию, которая уже давно стоит, в частности, на южных окраинах как Мирнограда, так и Покровска, которая работает дальше по линии боевого столкновения. Происходит активизация пилотов, которые полностью контролируют всю логистику, там полностью контролируют небо", - сказал он.

Погорилый добавил, что сейчас россияне в этих городах обустраивают определенный плацдарм для того, чтобы дальше продвигаться вглубь территории Донецкой области и влиять на украинскую логистику.

Вас также могут заинтересовать новости: