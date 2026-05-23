Люди, которые смотрят один и тот же сериал, обладают этими 7 чертами характера, – психолог

Роеске рассказала, что просмотр одного и того же сериала не является признаком какого-либо психического расстройства,

Когда заканчивается действительно хороший сериал, для многих людей вполне естественно перейти к следующему. Можно сказать, что лучше начать смотреть новый сериал. Новые персонажи, неожиданные сюжетные повороты и ажиотаж от неизвестности, что будет дальше. Но некоторые сериалы, которые нам особенно дороги, гораздо приятнее пересмотреть еще раз от начала до конца, пишет Parade.

В статье говорится, что у всех нас есть свобода воли и, возможно, немного свободного времени, чтобы пересмотреть сериалы, особенно те, которые для нас что-то значат.

Просмотр любимых телесериалов позволяет нам удовлетворить разнообразные эмоциональные потребности, такие как ностальгия и уверенность в том, как все закончится. Вполне понятно, почему мы можем возвращаться к этим сериалам, особенно в тяжелые времена или когда хотим снова увидеть любимых героев.

Психолог Даниэль Роеске объясняет, что такое поведение обусловлено стремлением к определенной уверенности, желанием почувствовать успокоение от того, что мы точно знаем, что будет дальше.

"Когда мы пересматриваем любимый сериал, мы, по сути, дарим нашему мозгу предсказуемость. Выбор чего-то нового требует от нашего мозга работы, поскольку мы не знаем персонажей, сюжета или тона и не можем быть уверены, что нам это понравится. Знакомый сериал устраняет всю эту неопределенность", – объясняет она.

Если вы пересматриваете одни и те же сериалы, это может свидетельствовать о наличии у вас определенного уровня эмоционального интеллекта (EQ), а это никогда не бывает плохо. Доктор Роеске объясняет, что эмоциональная интеллигентность предполагает понимание своих чувств и потребностей.

Люди, страдающие от тревоги, пересматривают одни и те же сериалы снова и снова, и если это действительно так, то, по словам доктора Роеске, "для этого есть вполне понятная психологическая причина".

"Тревога коренится в неопределенности и страхе перед непредсказуемыми последствиями, поэтому просмотр телешоу, которое вы уже знаете, может помочь успокоить тревожные мысли", – отметила Роеске.

Хотя постоянный просмотр одного и того же сериала не является признаком какого-либо психического расстройства, это может быть тревожным сигналом, если человек делает это, чтобы избежать реальной жизни.

"Если кто-то чрезмерно смотрит сериалы, чтобы полностью избежать ответственности, отношений или сложных эмоций, которые ему нужно проработать, это стоит обсудить со специалистом по психическому здоровью, и, возможно, это требует более тщательного изучения", – советует Роеске.

Также психолог назвала 7 черт, присущих людям, которые пересматривают один и тот же сериал снова и снова:

1. Эмпатичные

Люди, которые пересматривают один и тот же телесериал снова и снова, обычно обладают высоким уровнем эмпатии.

"Когда мы возвращаемся к тем же персонажам и сюжетам на экране, мы, как правило, устанавливаем глубокую эмоциональную связь с этими персонажами и их судьбами и чувствуем то же самое, что и они. Их волнение, радость и даже трудности кажутся нам общим опытом", – пояснила Роеске.

2. Самосознание

Просмотр сериала означает, что вы знаете, чего хотите. В таком случае люди, которые так поступают, обладают достаточно "высоким уровнем самосознания". Обычно они знают, в чем нуждаются эмоционально, и не стесняются этого искать, демонстрируя тем самым значимую форму эмоционального интеллекта", – рассказала психолог.

3. Чувствительные

Чувствительные, а то и тревожные люди, скорее всего, являются теми, кто пересматривает сериалы снова и снова. Это объясняется тем, что им приносит успокоение осознание того, что ничто не шокирует их и не откроет чего-то нового, чего они еще не видели.

4. Сентиментальность

Сентиментальность, а также определенная ностальгия – это черты, которые чаще всего присущи людям, часто пересматривающим сериалы. По словам доктора Роеске, конкретный сериал может напоминать им о чем-то или о ком-то, что у некоторых вызывает чувство ностальгии.

5. Внимание к деталям

Возможно, наше увлечение некоторыми сериалами говорит о гораздо большем, чем мы думаем. По словам доктора Роеске, повторный просмотр может сделать нас более внимательными к деталям.

"Просмотр чего-то еще раз свежим взглядом часто открывает детали, которые мы не заметили в первый раз, а открытие чего-то нового может приносить настоящее удовольствие и радость", – отметила она.

6. Лояльность

Некоторые люди, которые пересматривают сериалы повторно, "могут быть более лояльными" как личности, поскольку они часто возвращаются к одним и тем же вещам снова и снова – и это касается не только телесериалов.

7. Привыкли к привычкам

Для них вполне привычно желание повторять в своей жизни одинаковые рутины и схемы.

"Люди, которые пересматривают фильмы повторно, обычно ценят рутину и в других сферах жизни, например, когда заказывают любимый кофе, выбирают любимое блюдо, читают любимую книгу и т. д. Для таких людей повторение не является скучным; для них это – источник стабильности", – считает психолог.

