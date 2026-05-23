Россия больше не мировой лидер в экспорте трубопроводного газа: кто занял ее место

Потеря лидерства показывает, насколько сильно российский газовый экспорт пострадал после ухода "Газпрома" с европейского рынка.

По итогам 2025 года Россия потеряла статус крупнейшего в мире экспортера трубопроводного природного газа, уступив первое место Норвегии.

Как пишет Deutsche Welle, это следует из отчета Международного газового союза (International Gas Union, IGU). Согласно этим данным, в минувшем году Норвегия экспортировала по трубопроводам 108,6 млрд куб. м газа, российский экспорт составил 103,5 млрд.

По сравнению с 2005 годом объемы экспорта трубопроводного газа из РФ сократились более чем вдвое, следует из доклада IGU. По оценкам аналитиков, это связано с резким падением поставок в Европу после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Важно, что Россия активно переориентирует экспорт природного газа на Китай и другие страны Азии. Авторы доклада предполагают, что это усиливает позиции Пекина в переговорах с Кремлем, поскольку именно КНР - ключевой рынок будущих возможных поставок по газопроводу "Сила Сибири-2", создание которого обсуждается уже много лет. IGU отмечает:

"Сила Сибири-2" имеет стратегически важное значение для РФ, так как этот газопровод должен восстановить экспортные показатели, которые были утрачены после ухода "Газпрома" с европейского рынка. Однако прогресс при обсуждении "Силы Сибири-2" пока остается ограниченным".

По оценкам аналитиков, в последние годы мировой рынок природного газа стал более гибким, что позволило отрасли справиться с волатильностью, вызванной блокадой Ормузского пролива. Важную роль в этом сыграли инвестиции в инфраструктуру сжиженного природного газа, диверсификация поставок и гибкие торговые соглашения с поставщиками.

Среди ключевых факторов будущего спроса на газ IGU называет азиатский рынок, прежде всего Китай и Индию.

Отказ от российского газа

Ранее сообщалось, что власти Словакии намерены заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном о поставках природного газа сроком не менее чем на десять лет.

При этом остается открытым вопрос о способе поставки азербайджанского газа в Центральную Европу. Вице-премьер-министр Словакии сообщил, что стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме.

