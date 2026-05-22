На рассекреченном видео Пентагона истребитель сбил объект, похожий на НЛО

В США опубликовали вторую порцию засекреченных сообщений о наблюдениях за НЛО.

Министерство обороны США рассекретило еще одну порцию ранее засекреченных документов о предполагаемых наблюдениях за НЛО. Таким образом, указывает ВВС, чиновники пытаются обеспечить "беспрецедентную прозрачность".

Опубликованная в пятницу, 22 мая, партия содержит примерно 160 файлов. Среди них - новые видеозаписи известных наблюдений неопознанных аномальных явлений. Эксперты отметили, что публикация не предоставляет "убедительных доказательств существования инопланетных технологий или внеземной жизни".

"Архивированные материалы представляют собой нераскрытые дела, а это значит, что правительство не может сделать окончательный вывод о характере наблюдаемых явлений", – добавлено и в заявлении Пентагона, приложенном к пакету документов.

Среди файлов находится видео, снятое, вероятно, с борта американского истребителя. Он, по всей видимости, ведет огонь по неизвестному объекту над территорией США. Указанная дата съемки – 12 февраля 2023 года. А произошло событие поблизости от озера Гурон в Мичигане.

Еще один документ содержит свидетельство пилота вертолета США, пишет Washington Times. Он рассказал, что в прошлом году его отправили выяснить информацию о "светящихся шарах" поблизости от полигона. Когда вертолет приблизился к ним, шары поднялись на уровень вертолета, а затем разделились и улетели. Причем вертолет быстро оставил преследование, поскольку скорость объекта была значительно выше.

Публикация данных об НЛО

Напомним, что по указанию президента США Дональда Трампа с 8 мая в США продолжается публикация отчетов правительства об НЛО.

Процесс раскрытия информации продолжается с конца 1970-х годов. И эти сообщения стали частью поэтапной публикации ранее засекреченных документов об НЛО.

Представители Пентагона заявиляют, что сайт war.gov/ufo, на котором собраны опубликованные файлы, получил более 1 миллиарда посещений с момента его запуска в начале мая.

