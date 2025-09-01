Отмечается, что такой уровень цен был еще в июле.

Медь в понедельник, 1 сентября, подскочила до психологической отметки в 10 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. В прошлом месяце металл рос на фоне ослабления доллара и относительно устойчивого спроса.

Издание Bloomberg пишет, что в августе цена на этот металл выросла на 3%, а в понедельник поднялась на 0,3% до 9928 долларов за тонну. Ослабление доллара, как правило, благоприятно сказывается на сырьевых товарах, цены на которые устанавливаются в долларах, поскольку делает их дешевле для покупателей из-за пределов США.

В последний раз медь торговалась выше 10 000 долларов в июле, но оказалась относительно устойчивой, несмотря на прогнозы о снижении цен после того, как президент США Дональд Трамп передумал вводить пошлины на самые распространенные виды этого металла.

Стоит отметить, что спрос на медь поддерживается Китаем. По данным Zijin Mining Group Co., потребление на крупнейшем в мире рынке меди выросло примерно на 10% в первом полугодии. При этом ожидается снижение потребления во втором полугодии.

К 12:12 по шанхайскому времени цена на медь на LME выросла на 0,2% до 9923 долларов за тонну. Цены на цинк и никель выросли, а на алюминий - снизились.

Цены на медь - последние новости

9 июля цены на медь в США взлетели до рекордного уровня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 50%-ые пошлины на промышленный металл в рамках эскалации торговой войны. Правда, позже американский лидер отказался от этой идеи, что снизило цены на медь.

4 августа металл снова начал дорожать из-за смертельной аварии на одной из крупнейших подземных шахт в мире, принадлежащей горнодобывающему гиганту Codelco в Чили.

