По словам Ермака, для Лаудера этот проект очень важен.

Крупный американский инвестор Рональд Лаудер заприметил крупнейшее литиевое месторождение в Украине. Об этом во время онлайн-встречи с журналистами сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Таким образом, он подтвердил слухи о том, что в конкурсе на разработку литиевого участка "Добра" в Кировоградской области, недавно объявленном правительством, может принять участие компания TechMet, одним из инвесторов в которой является Лаудер. По словам Соболева, представители TechMet сказали, что очень заинтересованы в этом месторождении.

"DFC - это наш главный партнер в Фонде между Штатами и Украиной, который является следствием этого "минерального соглашения" (соглашения о недрах с США, - УНИАН). И DFC - это крупнейший акционер компании TechMet. Поэтому это очень логично, когда компания, в которую инвестирует DFC, заинтересована в разработке полезных ископаемых в Украине, согласно соглашению", - сказал он.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что для Лаудера "этот проект очень важен" и что "он его очень поддерживает, и он хотел бы инвестировать в Украину".

Американцы "положили глаз" на месторождение лития в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее тогдашняя министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок "Добра" в Кировоградской области, который может стать первым проектом в рамках реализации соглашения о минералах между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Впоследствии Свириденко, уже в должности премьер-министра Украины заявила, что 27 августа Кабинет министров Украины принял важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину. Речь идет о конкурсе на участке "Добра" - на заключение соглашения о разделе продукции.

По ее словам, участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий. Глава правительства подчеркнула, что Кабмин ожидает инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине.

