Мы рады, что профессиональное сообщество по достоинству оценило два крупных проекта Метинвеста, направленных на преодоление вызовов военного времени, отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Компания Метинвест Рината Ахметова получила самую престижную премию в сфере HR - HR Pro Awards за свой проект по HR-аналитике. Благодаря этому проекту компания смогла быстро наладить эвакуацию работников с охваченных войной территорий, трудоустроить их в мирных городах и обеспечить всесторонней поддержкой. Об этом идет речь в отчете на сайте компании.

Когда началось полномасштабное вторжение, компания быстро консолидировала информацию о 25 предприятиях с численностью более 60 тысяч человек, а благодаря современным IT-технологиям смогла трудоустроить на своих предприятиях более 7500 человек. Благодаря единой аналитической базе сотрудников, Метинвесту удалось организовать эвакуацию из Мариуполя и Авдеевки более 20 000 человек, разместить их в городах присутствия, оказать помощь и многое другое.

Параллельно компания учредила гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь", которая с начала войны помогла почти полмиллиону украинцев пищевыми продуктами и вещами первой необходимости, а больницам – медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Психологическую реабилитацию в рамках проекта уже прошли 1100 женщин и детей. В то же время проект развивает программу протезирования, которая сейчас охватывает 96 военнослужащих и гражданских. А общая сумма помощи по всем этим направлениям составляет более 430 млн грн собственных и привлеченных от доноров средств.

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"Мы рады, что профессиональное сообщество по достоинству оценило два крупных проекта Метинвеста, направленных на преодоление вызовов военных суток. Результаты работы инициативы "Спасаем жизни" впечатляют и говорят сами за себя. А примеры помощи HR-аналитики доказывают эффективность такого подхода, который мы планируем распространить и на другие HR-процессы", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

HR Pro Awards является самой престижной премией в сфере HR. Ее организатор - Украинская ассоциация HR-профессионалов HR Pro. Премия ежегодно отмечает лучшие командные и личные достижения специалистов HR-направления. Ее цель - способствовать повышению уровня профессиональных практик в Украине. В этом году более 40 экспертов оценивало компании из 15 отраслей в 12 номинациях.

Как известно, компания Метинвест Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов.

Также компания остается одним из крупнейших частных доноров Вооруженных сил. За время войны она изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей и более 150 тысяч бронежилетов, а также закупила для военных почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.