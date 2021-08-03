Большое количество операций упрощает работу со швейной машинкой и позволяет создавать настоящие шедевры.

Первое, на что мы обращаем внимание при покупке швейной машинки — не производитель и не тип челнока, а функционал. Перед тем, как приобрести понравившуюся модель, важно уточнить у продавца, насколько универсальная техника, подходит ли она под обработку всех типов ткани, какие виды строчек выполняет. Если вы будете знать, какой функционал у выбранного аппарата, сможете создать гораздо больше шедевров. Недорого купить швейную машинку в интернет-магазине Шпулька можно после консультации со специалистом. Профессионал расскажет, какие преимущества у той или иной модели, в чем разница, какие возможности есть у прибора.

Типы строчек

Профессиональному портному в этом вопросе стоит руководствоваться только одним правилом — чем больше набор строчек, тем лучше. Для рядовой хозяйки достаточно нескольких вариантов. Рассмотрим самые важные, они присутствуют в арсенале даже простых машинок для шитья.

Прямой шов или зигзаг относят к рабочим строчкам. Можно сказать, что в швейном искусстве это база, которая требуется для стандартного соединения деталей. Практически все работы по шитью выполняются именно прямым швом. Отлично, если аппарат предполагает изменение длины стежка (для плотных тканей нужна строчка длиннее).

Зигзагом обрабатывают обсыпающиеся края у полотенец, скатертей и других похожих вещей. Также шов смотрится креативно, если наложена заплатка или ремонтируется порез на материале. Идеален зигзаг в качестве фиксации элементов аппликации.

Потайные швы актуальны, если нужно подшить брюки или гардины. На лицевой стороне ткани их совсем не видно, вся работа спрятана внутри изделия. Такая операция пригодится, если рукодельница занимается пошивом детских игрушек или других изделий из текстиля. Не каждая хозяйка может сразу начать шить этой строчкой, требуются особые навыки, например, правильно складывать материал. Кроме того, придется докупать отдельно лапку для выполнения потайной строчки.

Если зигзаг не устраивает мастерицу в качестве обметки, то на помощь приходит оверлочный шов. Он также обрабатывает края изделия, чтобы они не сыпались, при этом выглядит аккуратно и эстетично. Этот шов подходит для эластичных материалов, сыпучих тканей, вязаного полотна. Также применяется оверлочный шов при декоративной обработке краев, когда лишнее придется срезать.

Если часто работаете со стрейчевыми тканями, то портнихи обязательно оценят наличие эластичного шва. Он имеется не в каждом оборудовании. Такой прибор может сшивать элементы из стрейчевой ткани без повреждения материала.

Если стоит цель украсить получившееся изделие, применяют декоративные строчки. Так вышивают узоры, рисунки, орнаменты, что часто необходимо, если приходится работать с постельным бельем, детской и женской одеждой.

Если деятельность мастерицы связана с пошивом сумок для хозяйственных нужд, пришиванием карманов, то не обойтись без усиленного шва.

Другие важные функции

Большое количество операций упрощает работу со швейной машинкой и позволяет создавать настоящие шедевры. Какие опции являются полезными?

регулируется давление лапки;

меняется длина строчки;

нитка обрезается автоматически;

можно настроить натяжение ниток;

предусмотрен транспортер, который позволяет работать с тонкими и скользящими тканями;

задний ход.

Также мастерицы оценят возможность настроить скорость работы, наличие защиты от рывка нити, нитевдеватель, подсветку.

Не менее важно при покупке обращать внимание на репутацию компании-изготовителя, насколько она надежна, стоит ли ей доверять. Популярностью пользуются как европейские, так и японские производители.

Автор: Иван Бойко