Подготовка 40-летней концессии терминалов порта Черноморск ранее неоднократно критиковалась в медиа и бизнес-среде как непрозрачная и плохо подготовленная.

Согласно постановлению №1613 от 9 декабря правительство временно отменило обязательное использование Prozorro для проведения концессионных конкурсов по крупным проектам. Об этом сообщает телеграм-канал "Портовик".

Ранее порядок проведения концессионного конкурса в электронной торговой системе предусматривал, что с 1 января 2025 года все концессионные конкурсы, включая публикацию документов, должны были проводиться исключительно с помощью электронной торговой системы Prozorro.

Своим решением Кабинет Министров отсрочил начало действия этой нормы на два года - до 1 января 2027 года.

Формально речь идет об общем изменении правил для всех концессионных проектов: правительство может объяснять ее необходимостью "гибкости" в условиях военного положения, сложности соглашений государственно-частного партнерства и необходимостью привлекать инвесторов на индивидуально согласованных условиях. В постановлении нет прямого упоминания о порте Черноморск или других конкретных объектах.

Впрочем, именно подготовка 40-летней концессии терминалов порта Черноморск ранее неоднократно критиковалась в медиа и бизнес-среде как непрозрачная и плохо подготовленная. Эксперты обращали внимание на закрытость ключевых параметров, риски "ручного" отбора инвестора в формате конкурентного диалога и фактическое отсечение части потенциальных участников. На этом фоне отсрочка Prozorro выглядит как политическое решение, которое открывает возможность провести именно этот конкурс без полноценной электронной конкуренции и публичной подотчетности.

Таким образом, в одном из самых коррупционно чувствительных сегментов - долгосрочных концессиях стратегических активов - государство фактически отказывается от обязательной работы через Prozorro именно в тот момент, когда решается судьба одного из ключевых украинских портов.

Как сообщалось, в программе правительства Юлии Свириденко отмечалось, что Кабмин планирует до декабря 2025 года объявить конкурс на передачу в концессию контейнерного и первого универсального терминалов порта "Черноморск", а также определиться с целесообразностью отдельного проекта для паромного комплекса.

Заметим, что речь идет о 40-летней концессии двух терминалов с потенциалом до 760 тыс. TEU и более 5 млн тонн грузов в год.

