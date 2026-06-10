ИНТЕРПАЙП предложил пилотный проект создания Зоны промышленной акселерации между метсекторами Румынии и Украины

Украину не следует рассматривать лишь как будущего участника европейской промышленности при обсуждении перспектив её развития. Уже сейчас украинский бизнес вносит свой вклад в достижение целей Евросоюза в области конкурентоспособности, устойчивости и декарбонизации, сообщила директор по связям с общественностью ИНТЕРПАЙП Наталья Сидорук во время "круглого стола" на 9-м заседании Диалога высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным отраслям промышленности в Брюсселе 8 июня 2026 года.

На протяжении последних лет ИНТЕРПАЙП вложил значительные средства в соблюдение самых высоких экологических и промышленных стандартов ЕС, тем самым значительно сократив выбросы CO2. И в настоящее время наши темпы сокращения выбросов парниковых газов являются одними из лучших в отрасли, поскольку соответствуют целям European Green Deal на 2030 год. 1 апреля 2026 года ИНТЕРПАЙП объявил о заключении сделки по приобретению трубного завода в Румынии. В мае он был официально переименован в Interpipe Roman S.A.

"Сейчас мы следим за адаптацией Закона об ускорении развития промышленности ЕС (EU Industrial Accelerator Act) с нормами создания Зон промышленной акселерации. Мы считаем, что следует рассмотреть вопрос укрепления промышленных отношений между Евросоюзом и Украиной путем объединения промышленных зон обеих сторон. Пилотный проект может базироваться на уже существующих отношениях между украинским и румынским сталелитейными секторами", – сказала Наталья Сидорук.

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Будущее сотрудничество между ЕС и Украиной может включать трансграничные промышленные кластеры, скоординированное планирование развития инфраструктуры и совместные инвестиционные проекты, которые укрепят конкурентоспособность по обе стороны границы.

"Интеграция Украины в европейское промышленное пространство должна быть в интересах не только официального Киева, но и официального Брюсселя. Украину следует рассматривать не только через призму помощи в восстановлении. Чем сильнее наша промышленная интеграция сегодня, тем больше возможностей завтра как для украинского, так и для европейского бизнеса", – констатировала Наталья Сидорук.

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