Диета играет важную роль в вашем психологическом здоровье.

Для улучшения настроения крайне полезны достаточный сон и физические упражнения, однако диета также может играть важную роль в вашем психологическом здоровье. Портал verywellhealth.com рассказывает о 8 продуктах, которые стоит включить в рацион для хорошего настроения.

1. Форель

Было доказано, что многие питательные свойства жирной рыбы способствуют поддержанию хорошего настроения и могут даже облегчить депрессию. Исследователи даже утверждают, что регулярное употребление рыбы может снизить чувство тревоги и стресса.

2. Шоколад

Одно из исследований показало, что употребление продуктов с высоким содержанием какао может способствовать краткосрочному улучшению настроения. Тёмный шоколад стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают людям чувствовать себя счастливее. Он также влияет на дофамин и серотонин — нейромедиаторы, участвующие в регуляции настроения.

Видео дня

Шоколад также является натуральным источником магния, минерала, играющего ключевую роль в регуляции настроения.

3. Ферментированные продукты

Употребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, квашеная капуста и йогурт, — отличный способ включить пробиотики в свой рацион. Пробиотики колонизируют кишечник и, как было доказано, поддерживают здоровье пищеварительной системы, иммунной системы и даже хорошее настроение.

Некоторые живые пробиотики могут играть роль в выработке и усвоении серотонина, нейромедиатора, известного как "гормон счастья".

4. Яичные желтки

Исследования показали, что дефицит витамина D может негативно влиять на настроение и связан с более высокой распространенностью предменструального синдрома (ПМС), сезонного аффективного расстройства, неспецифического расстройства настроения и большого депрессивного расстройства.

Хотя яичные желтки являются естественным источником витамина D, вы также можете выбирать другие продукты, например, лосось и молоко, если вы не любите яйца.

5. Орехи

В одном исследовании, в котором приняли участие более 15 000 человек в течение 10 лет, умеренное потребление орехов было связано со снижением риска депрессии на 23%.

6. Курица

Употребление нежирной курицы обеспечит ваш организм витаминами B6 и B12, которые помогают поддерживать хорошее настроение. Витамин B6 способствует выработке серотонина, а витамин B12 играет роль в выработке дофамина — двух факторов, регулирующих настроение.

Кроме того, курица содержит аминокислоту триптофан. Исследования показали, что диета с низким содержанием триптофана может вызывать депрессию, а прием триптофана может быть важен для людей, склонных к депрессии.

7. Устрицы

Устрицы — это больше, чем просто афродизиак. Богатые жирными кислотами омега-3 ДГК и цинком, они также могут помочь вам чувствовать себя хорошо. Дефицит цинка связывают с развитием депрессии и тревожности. Приём этого минерала может улучшить настроение в некоторых случаях.

8. Шафран

Полезные свойства шафрана как антидепрессанта хорошо известны, и утверждается, что в некоторых случаях применение этой специи более эффективно, чем плацебо, и, по крайней мере, эквивалентно терапевтическим дозам некоторых антидепрессантов.

Ранее ученые рассказали, как темный шоколад влияет на память.

Вас также могут заинтересовать новости: