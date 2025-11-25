Предполагается, что скорость Koenigsegg Jesko Absolut может достигать 530 км/ч.

В то время как ведущие автопроизводители сосредотачиваются на объемах продаж, прибыльности и создании ассортимента интересных электрических авто, некоторые бренды сосредотачивают свое внимание на скорости.

Спортивных автомобилей очень много, поэтому определить самые быстрые достаточно трудно. Чтобы сделать это специалисты тщательно проанализировали рынок авто, разрешенных для эксплуатации на дорогах общего пользования, пишет Autocar.

На первой позиции оказался автомобиль Koenigsegg Jesko Absolut от небольшой шведской компании Koenigsegg. Модель Jesko начали производить в 2021 году. Она стала преемником довольно известного автомобиля Koenigsegg Agera.

Предполагается, что Koenigsegg Jesko Absolut может развивать скорость более 500 км/ч - производитель заявлял о возможности достичь скорости 531 км/ч, однако этот показатель пока не подтвержден официально.

Если Jesko Absolut сможет достичь своей теоретической максимальной скорости, он станет бесспорным самым быстрым серийным автомобилем на сегодняшний день.

ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире:

Koenigsegg Jesko Absolut - 531 км/ч. Yangwang U9 Xtreme - 496 км/ч. Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 км/ч. SSC Tuatara - 455 км/ч. Bugatti Mistral - 453 км/ч. Bugatti Tourbillon - 445 км/ч. Hennessey Venom F5 - 436 км/ч. Rimac Nevera R - 431 км/ч. Koenigsegg Agera RS - 431 км/ч. Bugatti Veyron Super Sport - 431 км/ч.

Спортивные автомобили - что говорят специалисты

Недавно специалисты портала Autocar попытались выбрать лучший спортивный автомобиль. Рейтинг составили на основе теста различных авто. Сюда попали машины от таких известных брендов, как Porsche, BMW, Mazda, Lotus и Aston Martin.

Победителем стал не очень примечательный на фоне остальных Alpine A110 - автомобиль от французской компании Alpine, которая входит в Groupe Renault. По словам специалистов, он может похвастаться скоростью, маневренностью, впечатляющим дизайном и приятным управлением.

Также напомним, что ранее специалисты портала Top Speed посоветовали подержанные спортивные авто, которые отличаются надежностью и доступностью.

