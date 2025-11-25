По заявлением производителей памяти, в 2026 году ситуация станет только хуже.

Пользователи в сети с ужасом заметили, что 64-гигабайтный комплект оперативной памяти DDR5 внезапно стал дороже, чем целая Playstation 5.

Комплект G.Skill 64 GB DDR5 6000 MHz Trident Z5 RGB сейчас в среднем стоит 22 тысячи гривень. Ещё в начале октября этот набор продавался в районе 10 тысяч гривень. Для сравнения, целая Playstation 5 Slim сейчас в среднем стоит 21 тысячу гривень.

Виноваты в таком скачке цен ИИ-компании. Гиганты вроде NVIDIA, Microsoft и Meta выкупают огромные объёмы DRAM и NAND под свои дата-центры, и производственные линии начали переключаться именно на этих клиентов. В результате на потребительский рынок памяти идёт меньше, чем нужно, и компоненты для ПК дорожают на глазах.

Такая же ситуация и с другими видами памяти. Во всём мире накопители исчезают со складов, например, в Японии наблюдается дефицит SD-карт с большим объёмом памяти, то же касается и жёстких дисков.

Даже проекты вроде будущей Steam Machine от Valve рискуют выйти дороже, чем планировалось, потому что их производство совпало с нынешней ситуацией.

Прогнозы от производителей памяти тоже не внушают оптимизма. К примеру, глава Silicon Motion заявил, что в 2026 году мир столкнётся с дефицитом всего железа, где есть память.

В то же время компания Phison, продукты которой стоят почти в каждом SSD, назвала ситуацию "шокируючей". По данным из их финансового отчёта, средняя цена на память типа TLC NAND выросла на 50-75% всего за несколько месяцев.

