В Покровске Донецкой области ситуация очень сложная, постоянно происходит смена контроля над определенными участками в городе. Об этом сказал в эфире "Киев24" Николай Гриценко, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы".

"В Покровске и на этом направлении очень активная фаза боевых действий и она не стоит на одном месте, постоянно есть продвижение или у нас, или у противника. Есть постоянные изменения положения. Именно война на Покровском направлении сейчас показывает насколько доминируют БПЛА. Если есть наша позиция, которая держит оборону, она сталкивается с противником на поле боя, уничтожает его, то потом эту позицию будут уничтожать БПЛА", - рассказал Гриценко.

По его словам, поэтому здесь много маневров, очень часто украинские военные устраивают засады, перебрасывают свои позицию на другое место, чтобы ее не "сожгли". При этом добавил, что такую же тактику использует и противник, поэтому линия боевого соприкосновения здесь чрезвычайно подвижная, тем более там, где есть так называемая "килл-зона" - 5-10 км, контроль над которой постоянно переходит из рук в руки - наши военные заходят, потом противник и все повторяются в обратном варианте.

Гриценко рассказал, что количество врага в разы больше, чем у Сил обороны:

"Если напротив одной нашей бригады есть три мотострелковые бригады противника и еще плюс к этому три полка морской пехоты, то можно понять, что соотношение сил 1 к 10 как минимум. Если есть условно там участок фронта, где 100 наших военнослужащих, то напротив них будет тысяча "орков" и они будут пытаться постоянно двигаться вперед".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ближайшее время собираются перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском.

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск отмечают, что характер действий противника свидетельствует о таких намерениях. Россияне надеются окружить Мирноград, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.

