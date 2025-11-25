Президент Франции призвал европейцев не проявлять признаков слабости, которые бы подбодрили Россию в ее стратегической конфронтации с Европой.

Европейцы сами должны решить судьбу замороженных российских государственных активов, большинство из которых хранятся в Бельгии. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает издание Politico.

"Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против условий "мирного плана", который Вашингтон хочет заключить с Украиной. Он призвал европейцев проявить твердость и самостоятельно решать, как использовать замороженные российские активы", - говорится в сообщении.

Также в сообщении напоминают, что "мирный план" из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами на прошлой неделе, включает предложение использовать российские государственные активы для американских усилий по восстановлению Украины после заключения перемирия.

В то же время такое предложение, отмечает Politico, рискует сорвать усилия европейцев по мобилизации 140 миллиардов евро активов для финансирования военных нужд Украины.

Как уже изменился "мирный план" США

Как сообщал УНИАН, 24 ноября, украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу, рассказал, какого прогресса по "мирному соглашению" удалось достичь.

В частности, Зеленский сообщил, что после обсуждений перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Например, он рассказал, что в "мирном плане" Трампа уже нет 28 пунктов.

В то же время Зеленский добавил, что всем вместе есть над чем поработать, чтобы сделать финальный документ.

"И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно", - отметил он.

Президент Украины проинформировал, что украинская команда уже доложила по новому драфту шагов.

"И это действительно правильный подход - чувствительные вещи, сенситивные вещи я обсужу с Президентом Трампом", - заявил Зеленский.

