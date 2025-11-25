Средняя стоимость дизеля на украинских АЗС составляет 58,46 грн/л, а газа - 34,99 грн/л.

В течение недели дизельное топливо на стелах АЗС продолжило рост, однако главное внимание было приковано к сжиженному газу, который после нескольких месяцев затишья резко пошел вверх, пишет профильное издание Encorr.

На европейских рынках, после скачка дизельных котировок почти на 105 долларов за тонну с конца октября, 18 ноября цена взлетела еще на 37 долларов. Но уже через несколько дней рынок развернуло в пике. Так, за три дня цена потеряла 60 долл., или почти 2,56 грн/л.

Цены на бензин в Украине

Оптовый рынок в Украине мгновенно отреагировал и вернулся к показателям прошлой недели - 52,66 грн/л. В то же время розничный рынок продолжал двигаться по инерции. АЗС добавили в среднем лишь 35 копеек за неделю (58,46 грн/л).

Видео дня

Отмечается, что больше всего выросла в среднем цена на стелах "Оласа": +3 грн/л (55,99 грн/л). Добавили стоимость и "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", UPG, "Параллель" - от 0,50 до 2 грн/л. В Николаевской области дизель "БРСМ" остается самым дешевым по стране - 51,99 грн/л.

Цены на автогаз

На рынке LPG задержки поставок на юге, снижение предложений и их подорожание на западе на фоне колебания валютного курса приводят к постепенному подорожанию сжиженного газа.

Разница между тем, за сколько заправки покупают топливо, и тем, за сколько они продают его водителям на АЗС, сократилась до минимума с января - всего 4,44 грн/л. Это заставило сети без пауз переходить к поднятию цен.

С 17 по 24 ноября средняя цена LPG выросла до 34,99 грн/л (+61 коп./л). К тому же по гривне прибавили премиальные ОККО и WOG (36,99 грн/л). Не отставал и SOCAR: +1 грн/л (34,98-36,98 грн/л в зависимости от области).

"Укрнафта" также подняла цены на 30 коп., но в Одесской области даже снизила на 1,5 грн/л из-за близости к источнику более дешевого ресурса.

На UPG рост разнился по регионам - от 40 коп. до 1 грн (34,20-35,25 грн/л). "Авантаж 7" прибавил 50 коп. (32,95 грн/л), "БРСМ-Нафта" от 20 коп. до гривны за литр в зависимости от региона.

В то же время самые низкие цены на рынке у ZOG (31,50 грн/л) и николаевский "Кворум" с ценой 31,58 грн/л.

Неожиданно повела себя сеть Shell. Когда все поднимали цены, она наоборот снизила ценник на 0,7-2,5 грн/л, до 32,99-34,79 грн/л, тогда как до этого имела унифицированный показатель 35,49 грн/л.

В премиальном сегменте отрыв от дискаунтеров вырос до 3,29 грн/л. Количество сетей с ценой выше средней сократилось с девяти до пяти.

Какой прогноз цен на топливо в Украине

Подорожание закупочных цен на газ будет и в дальнейшем понемногу подталкивать стелы вверх. Но пока это будет касаться преимущественно сетей нижнего и среднего ценовых диапазонов, в которых еще есть запас от цен премиальных.

Что касается дизеля, то из-за обвала внешних цен подорожание здесь очевидно прекратится, а в случае сохранения котировок на текущем уровне появится потенциал для снижения.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что на украинских АЗС растут цены на бензин и дизель. Он тогда отмечал, что стоимость бензина может вырасти на 50 копеек из-за девальвации гривны. Однако более существенно взлетит цена на дизельное топливо, стоимость которого на стелах АЗС уже выросла на 2-3 гривни и может добавить еще 3 гривни.

12 ноября директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечал, что в ближайшие две недели дизельное топливо должно было подорожать примерно на две с половиной гривны.

Вас также могут заинтересовать новости: