Танцор вместе с женой и детьми живут в США.

Украинско-американский танцор, чемпион по латинским танцам и участник первого сезона украинского реалити "Холостяк" Макс Чмерковский поделился новым семейным снимком.

Мужчина женат на австралийско-американской танцовщице Пете Маргатройд. Пара вместе с 2012 года, обручилась в 2015-м, а свадьба состоялась в 2017-м. У Чмерковского и Маргатройд трое сыновей: старший - Шай Александр (2017), средний - Рио Джон (2023), и самый младший - Милан Максим (2024).

Чмерковский опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с тремя сыновьями, которые позируют рядом с отцом в пижамах:

Видео дня

"Папа дома. Это + Пета, и больше ничего не имеет значения. Самая благодарная неделя Дня благодарения, в которой я когда-либо участвовал".

Напомним, Максим Чмерковский родился в Одессе, но с детства живет в Соединенных Штатах Америки. Его младший брат Валентин Чмерковский также стал знаменитым танцовщиком и звездой американского шоу "Dancing with the Stars".

Сейчас Макс с женой и детьми живут в Нью-Джерси, но Чмерковский часто подчеркивает свои украинские корни.

Вас также могут заинтересовать новости: