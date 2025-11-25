Исключением остаются устройства под управлением Android 9 или более ранних версий с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ.

Google официально подтвердила, что ее голосовой помощник Google Ассистент, который последние 10 лет был неразрывно связан с Android-девайсами, будет поддерживаться до марта 2026. Компания готовится заменить его своим новым ИИ-ассистентом Gemini.

По заверению Google, Gemini будет поддерживать все те же команды, что и "Ассистент", но умеет куда больше: лучше понимает контекст, анализирует фотографии, общается "как человек" и справляется со сложными запросами.

На момент запуска в 2024 году Gemini имел ограниченный набор функций по сравнению с Assistant. Пользователи жаловались на отсутствие интеграции с умными устройствами и ухудшение работы голосового поиска. Но постепенно Google расширяет функционал ИИ-помощника.

В настоящее время пользователи могут вернуться к "Ассистенту", даже если они уже перешли на Gemini, но после истечения срока поддержки эта функция будет утеряна. Исключением остаются устройства под управлением Android 9 или более ранних версий с объемом оперативной памяти менее 2 ГБайт – для них "Ассистент" останется доступным.

Ранее Google заявляла, что Gemini появится в умных колонках, ТВ-приставках, часах, телевизорах, дисплеях и других гаджетах.

Напомним, ранее в этом месяце Google представила новую самую умную версию Gemini. Нейросеть лучше справляется со сложными задачами, точнее выхватывает контекст и формулирует ответы под реальную суть запроса, а не поддакивает пользователю и выдаёт то, что хочет слышать человек.

