Россияне атаковали одно из предприятий города Мукачево.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ночью 21 августа российские войска атаковали город Мукачево Закарпатской области. Удар подтвердили в городском совете.

В сообщении отмечается, что под прицелом было одно из предприятий города.

"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы", - рассказали в горсовете.

Там также призвали жителей сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия "для безопасности всех нас".

Обновлено в 7:08. В Мукачевском городском совете сообщили о пожаре в результате ракетного удара и призвали жителей плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Также стало известно, что из-за вражеского удара пострадали 12 человек.

"В больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно. На стационарном лечении находится 5 пациентов, один из них переведен в областную больницу", - рассказали в горсовете.

Этой ночью российские войска атаковали и Луцк.

"Сегодня ночью наша община в очередной раз пережила атаку врага с применением БПЛА и ракеты. Слава Богу, на эту минуту пострадавших и погибших нет", - отметил городской голова Игорь Полищук.

Массированная российская атака в ночь на 21 августа

Как сообщал ранее УНИАН, в течение всей ночи Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Во всех областях объявили воздушную тревогу. Вражеские войска запустили "Шахеды", ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и крылатые ракеты Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95.

Значительная часть целей летела по западным областям Украины. Взрывы прогремели, в частности, на Волыни, Львовщине, Хмельнитчине, Ровенщине.

