Аграрии призвали не повышать грузовые тарифы Укрзализныци: от этого проиграет и государство, и население

Если аграрный груз уйдет с железной дороги, проиграют все - и Укрзализныця, и ее работники, и государство. Поэтому нужен честный диалог и ответственная тарифная политика, которая позволит сохранить баланс и обеспечить развитие, а не искусственно создавать новые риски. Об этом заявил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Олег Хоменко.

"Когда мы говорим о повышении тарифов на грузоперевозки, нужно честно признать: это не абстрактные цифры, которые существуют только в отчетах. Для аграрного сектора логистика составляет до 15% структуры себестоимости, и любой рост тарифов мгновенно переходит в снижение прибыльности, сокращение налоговых поступлений и затрудняет выполнение обязательств перед пайщиками. Это не мелочи, это основа жизнеспособности сотен агропредприятий и тысяч украинских фермеров", - подчеркнул он.

Хоменко подчеркнул, что повышение тарифов не может быть внезапным или одномоментным, ведь существует производственный цикл, заключенные форварды и расписанные обязательства.

Видео дня

"Нельзя менять правила игры посреди сезона. Тарифная политика должна быть прогнозируемой и объявляться заблаговременно, под следующий сезон, как это делают в стабильных экономических системах. Наша задача проста и абсолютно справедлива: привести тариф в соответствие с реальной себестоимостью, обеспечить прозрачное, равное отношение ко всем грузам и не допустить потери аграрных перевозок, которые являются одним из ключевых источников наполнения экономики. Если аграрный груз уйдет с железной дороги, проиграют все - и Укрзализныця, и ее работники, и государство. Поэтому мы настаиваем на честном диалоге и ответственной тарифной политике, которая позволит сохранить баланс и обеспечить развитие, а не искусственно создавать новые риски", - резюмировал эксперт.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики. Так, по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.