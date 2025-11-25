Назаренко отмечает, что у россиян не хватит ресурсов навсегда.

Украинская армия не разбита и мы не должны капитулировать, тогда как условия, которые агрессор называет мирным планом, фактически являются условиями капитуляции. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал Владимир Назаренко, начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан Национальной гвардии Украины.

Он подчеркнул, что нельзя допускать капитуляции, украинская армия не разбита.

"Наоборот, враг несет гораздо большие потери, и у него не хватит ресурсов навсегда", - подчеркнул военнослужащий.

По его словам, сейчас враг делает ставку исключительно на соревнование ресурсов. А самый дешевый ресурс для него - это "живой ресурс: уже более 1 млн 200 тысяч потерь оккупантов".

"Это пока их не останавливает, но я надеюсь, что рано или поздно это их остановит. Я уверен, что они не смогут вечно таким образом давить и воевать, ведь они так же истощаются", - сказал Назаренко.

Он также добавил, что условия, которые агрессор называет мирным планом, фактически являются условиями капитуляции.

"Мы не должны капитулировать. Наоборот, очень много лучших, смелых мужчин и вся Украина не согласятся на то, чтобы капитулировать и сдаться врагу", - подчеркнул капитан Нацгвардии.

"Мирный план" - что известно

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров Украины и Соединенных Штатов Америки в Женеве по "мирному плану" остается несколько разногласий. Также сообщалось о рисках того, что президент России Владимир Путин вернет президента США Дональда Трампа к исходной позиции - 28 пунктам соглашения о прекращении огня в Украине. Так, Киев может оказаться перед выбором: либо принять предложение, подготовленное Трампом и Путиным, либо продолжать борьбу, надеясь лишь на достаточную помощь от Европы.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что пока Путин убежден, что полностью управляет ситуацией, мира в Украине не будет. По словам Грэма, Путин будет настаивать на капитуляции, а не на мире.

