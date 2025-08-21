Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня российская оккупационная армия атаковала Закарпатье - в Мукачево две ракеты морского базирования типа "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Закарпатской Областной военной администрации Мирослав Билецкий.

По его словам, россияне нанесли удар по заводу, где изготавливались бытовые приборы.

"Было попадание в завод - это гражданская инфраструктура, где изготавливаются бытовые приборы. Это иностранная инвестиция...", - сказал чиновник.

Он уточнил, что в предприятие попали около 4:40 две ракеты типа "Калибр". В результате этого ранения получили 12 работников завода, которые доставлены в больницу. Среди них двое в тяжелом состоянии, сейчас медики борются за их жизни.

Как объяснил Билецкий, сейчас пожар еще бушует, пламя тушат спасатели. Из-за того что горит много пластика в воздух попадают вредные вещества, поэтому населению советуют закрыть окна и по возможности не выходить на улицы.

Также, добавил чиновник, произошел прилет "шахеда" в одном из сел Хустщины: повреждены частные дома. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших. Последствия дроновой атаки ликвидируют.

По данным Закарпатской областной прокуратуры, в Мукачево ракетами типа "Калибр" на предприятии вызван взрыв. Прокуроры начали расследование по факту совершения военного преступления (ч.1 ст. ст. 438 УК Украины).

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вражеская ракета попала в американский завод по производству электроники.

"Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, предприятий и нормальной жизни в нашей стране", - подчеркнул дипломат.

Впоследствии в Национальной полиции Украины уточнили, что в Мукачево из-за удара по промышленному объекту ранения получили 15 гражданских. Самому младшему из травмированных - 22 года, самому старшему - 63. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. К ликвидации последствий обстрела и помощи пострадавшим привлечены спасатели и медики.

Атака РФ 21 августа - что известно

Как писал УНИАН, сегодня во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ночью 21 августа российские войска атаковали город Мукачево Закарпатской области. Удар подтвердили в городском совете.

Говорилось, что в результате вражеской атаки произошел удар по территории одного из предприятий. Людей призвали сохранять спокойствие, плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу. Также сообщалось, что пострадало много людей, раненых доставили в больницу Святого Мартина.

Также сообщалось, что из-за российского удара по Львову погиб человек. Отмечается, что взрывной волной повреждены крыши и окна десятков домов. Кроме того, в результате атаки пострадали два человека.

