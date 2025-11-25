Покупки с рук часто помогают сэкономить и найти действительно интересные вещи, но не все стоит брать подержанным.

Покупка вещей "с рук" — отличный способ обставить дом недорого и создать пространство, которое будет выглядеть уникально и отражать вашу индивидуальность.

Однако, несмотря на то что среди подержанных вещей встречаются настоящие находки, есть категории товаров для дома, которые лучше не покупать вторично, пишет Dengarden. Есть список минимум из 9 категорий товаров, которые покупать стоит исключительно новыми, по словам экспертов в сфере декора и безопасности.

1. Матрасы

"Матрас — одна из тех вещей, которые я никогда не купила бы подержанными. Они могут быть переносчиками клопов, блох, бактерий и других аллергенов, которые могут серьезно навредить здоровью. В отличие от простыней, матрас невозможно полноценно постирать, и чаще всего на нем остаются пятна и загрязнения от предыдущих владельцев", — заявляет основатель и генеральный директор Home of Wool Росица Петрова.

Она добавляет, что хороший матрас подстраивается под вашу физиологию и обеспечивает правильную поддержку во время сна. А покупая матрас с рук, вы получаете вещь, которая уже потеряла часть своей опоры и комфорта. "В итоге вам, скорее всего, придется заменить такой матрас раньше, чем если бы вы купили новый. Иногда экономия стоит того, но ваш сон, психическое здоровье и спокойствие заслуживают инвестиций", — говорит Петрова.

2. Мягкая мебель

Как и матрасы, любые предметы с тканевой обивкой и внутренним наполнителем — диваны, кресла, пуфы — лучше не покупать подержанными.

"Вы не видите, что находится внутри поролона мягкой мебели. Клопы, плесень и аллергены могут скрываться глубоко внутри конструкции, и даже профессиональная чистка не всегда решает проблему", — предупреждает консультант по освещению и дизайну в Residence Supply Ким Виббс.

3. Малые бытовые приборы

По словам Виббс, старые обогреватели, винтажные лампы, тостеры и другие небольшие приборы часто имеют изношенную проводку или внутренние повреждения, которые невозможно заметить снаружи.

"Небольшие нагревательные приборы — это по сути невидимая пожарная опасность. А в моей сфере, связанной с освещением и электродекором, я вижу такие случаи гораздо чаще, чем люди думают", — отмечает она.

4. Детские товары и автокресла

"Такие вещи, как детские товары и автокресла, имеют срок годности, могли побывать в авариях или потерять важные элементы безопасности. Для детских товаров нужна полная уверенность в их истории, а вторичный рынок этого дать не может", — объясняет Виббс.

Она добавляет, что безопасность детей — не та категория, где стоит покупать что-то вслепую.

5. Детская мебель

Как и в случае с детскими товарами и оборудованием, детская мебель — еще одна категория, в которой лучше быть крайне внимательными.

"Стандарты безопасности в производстве детских товаров серьезно изменились за последние годы. Даже кроватка пятилетней давности может не соответствовать современным требованиям. Проверить безопасность подержанной детской мебели невозможно", — отмечает гендиректор RapidDirect Леон Хуанг.

6. Умные устройства для дома

Умные домашние устройства — термостаты, камеры наблюдения — нельзя покупать подержанными.

"Многие из них остаются привязанными к аккаунтам предыдущих владельцев, создавая серьезные риски безопасности. Кроме того, невозможно проверить, не были ли внутренние компоненты заменены на дешевые, не соответствующие стандартам детали", - заявила Хуанг.

7. Посуда с антипригарным покрытием

Эксперты отмечают, что посуда с антипригарным покрытием — еще одна категория, которую практически всегда следует покупать только новой.

Царапины на покрытии могут выделять химические вещества в пищу. Невозможно установить дату производства или узнать, не содержат ли старые сковороды запрещенный сегодня ПФОК (Перфтороктанова кислота).

8. Электрические товары и декор

"Внутренняя проводка ламп и предметов электромебели со временем изнашивается от циклов нагревания, но внешне этого не видно", — предупреждает Хуанг.

Бюджетные товары нередко содержат поддельные компоненты, которые не проходят проверку безопасности, а это прямой риск пожара.

9. Мебель IKEA

Если вы хоть раз перевозили собранную самостоятельно мебель из IKEA или Wayfair, вы знаете, что собрать ее повторно — совсем не то же самое, что первый монтаж.

Подержанную мебель IKEA действительно можно купить дешево, но важно помнить: такие вещи часто уже не будут такими прочными и надежными, как новые, только что из коробки.

