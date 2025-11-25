Украина хочет завершить финальные этапы согласования проекта документа о завершении войны.

Украина стремится, чтобы визит президента Владимира Зеленского в США для обсуждения "мирного плана" состоялся в ближайшую дату в ноябре. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в социальной сети Facebook.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны", - отметил Умеров.

По его словам, делегации Украины и США достигли общего понимания относительно ключевых условий соглашения, обсужденных в Женеве.

В то же время, в Украине рассчитывают на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - отметил Умеров.

Переговоры о "мирном плане"

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Женеве состоялась встреча украинской и американской делегаций по поводу обсуждения предложения США по проекту "плана" окончания войны из 28 пунктов. По итогам встречи удалось внести существенные изменения в проект предложений, но окончательная редакция документа еще не готова.

Сейчас есть рабочая версия обновленного документа. В частности, некоторые вопросы делегации "вынесли за скобки". Эти вопросы являются самыми сложными и должны решаться президентами Украины и США. Именно они представляют наибольший общественный интерес.

Сначала речь шла о том, что администрация президента США Дональда Трампа определяла конечный срок для Украины на согласование с 28 пунктами предложения до 27 ноября, ко Дню благодарения. В то же время, по словам советника руководителя Офиса президента Александра Бевза, теперь уже об этом дедлайне речь не идет, потому что все понимают, что сейчас "важно дойти до консенсусного документа, чем сделать это как можно быстрее в конкретный день". Как только документ окончательно будет согласован между Украиной и США, американцы передадут этот проект российской стороне.

