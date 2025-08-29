Западный производитель дронов активно покупает детали в Украине, - Business Insider

На Западе все активнее интересуются сотрудничеством с украинским ВПК.

Литовский производитель дронов Granta Autonomy начал обращаться в Украину за комплектующими. Об этом сообщает Business Insider.

Как отметил генеральный директор компании Гедиминас Губа, по крайней мере для некоторых технологических направлений используют украинские комплектующие, поскольку они имеют проверенные в бою характеристики.

"Они были изобретены и адаптированы на поле боя и доступны только в Украине", - пояснил он Business Insider. Теоретически аналоги можно найти, но они не соответствуют вызовам современной войны.

Granta Autonomy не единственная компания, которая работает с Украиной. Все больше западных компаний начинают открывать производственные мощности в нашей стране и сотрудничать с украинскими фирмами, чтобы перенимать ценный опыт.

Учитывая быстро меняющееся положение на поле боя и гонку вооружений между Украиной и РФ, отечественные компании нередко оказываются на передовых позициях, когда речь идет о новых технологиях из мира беспилотников.

Гедиминас Губа добавил, что украинские фирмы "имеют опыт и предлагают продукцию, которая нужна именно сейчас, а не через год или что-то подобное". Одним из примеров он назвал антенны, которые обеспечивают связь дронов с их операторами.

Многие доступные модели были разработаны для более крупных систем. Поэтому их трудно перемещать или они плохо работают под покровом деревьев.

Некоторые украинские военные комплектующие нельзя легально экспортировать, поэтому Granta собирает их непосредственно в Украине. Подобные ограничения существуют и в западных странах - это означает, что комплектующие, например, из Германии, также могут быть труднодоступными.

Экспорт оружия - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что подавляющее большинство частных производителей военно-промышленного комплекса Украины ожидают открытия экспорта вооружения.

При этом большая часть производителей рассматривает страны-члены НАТО как приоритетные для экспорта технологий и военного вооружения.

Напомним также, что в июле украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что допускает возможность вместе с партнерами создать цепи обмена оружием.

