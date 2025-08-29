Еще в сентябре 2024 года китайское правительство ввело экспортный контроль над технологиями двойного назначения, но лазейки остались.

Китай, вероятно, экспортирует компоненты для дронов не только в Россию, но и в Украину. Об этом свидетельствуют данные таможенных органов, пишет Nikkei Asia.

Отмечается, что за семь месяцев 2025 года Китай экспортировал 2,6 млрд литий-ионных батарей по всему миру. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Количество литий-ионных батарей, которые Китай поставил в Россию, выросло примерно на 90%. В эту статистику включены батареи для смартфонов и автомобилей, но в РФ мало производителей таких продуктов, что намекает на их реальное предназначение - беспилотники.

Представитель китайского производителя батарей для дронов из Шэньчжэня рассказал журналистам, что компания экспортирует свою продукцию и в Украину.

"Наш объем экспорта в последнее время более чем удвоился по сравнению с прошлым годом", - поделился он.

Представитель другой китайской компании, которая производит гироскопические датчики для беспилотников, в разговоре с журналистами заявил, что она поставляет свою продукцию в основном в Россию и Украину. Он также отметил значительный рост объемов продаж в 2025 году.

В издании напомнили, что в сентябре 2024 года китайское правительство ввело экспортный контроль над технологиями двойного назначения. Были ужесточены ограничения на такие товары, как уже собранные дроны, но лазейки в законодательстве остались.

По словам нескольких производителей комплектующих из Китая, товары, подпадающие под ограничения, отправляются брокерам внутри и за пределами Китая, которые подают заявки на разрешение на их экспорт для гражданского использования. Они заявили, что были случаи, когда в заявках товары указывались как предназначенные для использования в целях, отличных от производства дронов.

Тем не менее Китай до сих пор отрицает поставки оружия и компонентов к ним в Россию и Украину. Наблюдатели же неоднократно фиксировали экспорт товаров двойного назначения из КНР в эти страны.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Иран использует китайские детали для ускорения поставок дронов в Россию. В частности, в одном из сбитых в апреле в Украине иранских дронов-камикадзе обнаружили деталь, которая, по-видимому, была изготовлена в Китае.

Разоблачение показывает, что Китай продолжает поставлять Ирану строительные блоки для своей программы беспилотных летательных аппаратов.

