Бразилия упустила шахту с 64 миллионами тонн минерала, превосходящего литий

Страна заморозила добычу марганца в месторождении Azul.

Бразилия фактически потеряла доступ к одному из крупнейших в мире залежей марганца: в шахте Azul, что в штате Пара, остаются неиспользованными около 64 миллионов тонн этого стратегического минерала. Как пишет Еcoticias, добычу прекратили еще в марте 2020 года после корпоративного пересмотра стратегии компанией Vale, которая владеет шахтой.

Марганец считают ключевым компонентом современных аккумуляторов, и его значение в "зеленой" энергетике часто сравнивают с литием. Несмотря на это, Vale решила сосредоточиться на железной руде и меди. Они объяснили остановку разработки месторождения Azul экологическими соображениями и нестабильностью мировых цен на марганец.

Закрытие шахты сказалось на экономике региона Пара, где потеряны рабочие места и возможности для развития. Тем временем другие страны - в частности Китай и ЮАР - наращивают добычу марганца, пытаясь удовлетворить растущий глобальный спрос.

Видео дня

Хотя Vale ведет экологические работы на другом объекте - шахте Mar Azul в Новой Лиме, перспективы возобновления добычи на Azul остаются неопределенными. Таким образом, Бразилия рискует потерять шанс стать ведущим игроком на мировом рынке марганца.

Больше новостей о добыче полезных ископаемых в Бразилии

Напомним, что Бразилия пытается получить возможность добывать полезные ископаемые на дне Атлантического океана - на шельфе Рио-Гранде, который планируют признать затонувшим островом. Правительство Бразилии уже подало заявку на расширение континентального шельфа, чтобы получить основания для признания юрисдикции на территории Рио-Гранде.

Эта часть Атлантики богата редкоземельными элементами. В частности, там содержится теллур, никель, кобальт, а особенно ценный - литий.

Вас также могут заинтересовать новости: