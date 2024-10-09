Соглашение может начать работать уже в 2025 году.

В Украине появится возможность доставлять товары из американского онлайн-маркета Amazon и других крупнейших маркетплейсов. Для этого "Укрпочта" проводит активные переговоры о соглашении с почтовой службой США USPS. Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Как только нам удастся заключить соглашение, Amazon откроется для Украины", - отметил Смелянский.

По его словам, соглашение может начать работать уже в 2025 году:

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"По мелким пакетам мы уже достигли договоренности с USPS. Что касается посылок, я рассчитываю достичь результата до 1 января. Мне хотелось бы, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало", - отметил гендиректор "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

5 октября сообщалось, что Минобороны Украины с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые были отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

Ранее, ко Дню защитников и защитниц Украины, "Укрпочта" ввела в обращение благотворительную почтовую марку "Под покровом Богородицы". Средства от продажи марок будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

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