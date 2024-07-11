До конца года стоимость жилья в новостройках может вырасти в среднем еще на 10-15%.

В стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором квартале, заложен курс доллара к гривне на уровне 45-47 грн/долл. Об этом говорится в комментарии для УНИАН директора по продажам строительной компании GAZDA Марианны Бигунец.

При этом, по ее словам, средневзвешенный курс в течение всего цикла строительства новых объектов, что в среднем составляет 2 года, ожидается на уровне около 43-44 грн/долл. Что касается объектов эконом и комфорт-класса, строительство которых началось в 2022-2023 годах, то до конца года стоимость кв. м будет рассчитана по курсу 42-43 грн/долл.

По словам Бигунец, девелоперы внимательно анализируют экономическую ситуацию в стране и корректируют цены, прежде всего опираясь на основные объективные факторы. Среди таких факторов, в частности, ситуация на валютном рынке. На первичном рынке жилья стоимость метра квадратного привязана именно к курсу доллара. С 1 января по 1 июля 2024 года курс американской валюты вырос с 38 грн до 40,45 грн. То есть, в соответствии с официальным курсом гривня потеряла не менее 7% своей стоимости.

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Также влияет на стоимость первичной недвижимости уровень инфляции. По мнению эксперта, после увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на топливо уровень цен может существенно возрасти: в зависимости от группы товаров и услуг в среднем на 10-15%: "Повышение цен – это реалии, в то же время производители, поставщики строительной продукции обычно пересматривают цены с небольшим запасом, который составляет в среднем 5%", – отметила Бигунец.

Другой фактор – уменьшение количества новостроек. По данным эксперта, с начала полномасштабного вторжения в целом по Украине количество новых объектов сократилось более чем в 2 раза, а в следующем году объективный рынок "просядет" до 30% от объемов 2021 года.

Бигунец подчеркнула, что в результате уменьшения объемов строительства с 2022 по 2023 годы и ограниченного предложения ЖК или коттеджных городков надлежащего качества в текущем году спрос и предложение почти выровнялись. Сейчас по Украине непрерывное строительство наблюдается лишь в 1/3 жилых объектов от общего количества задекларированных новостроек. И львиная доля из них приходится именно на безопасные регионы страны.

Кроме этого, спрос на жилье концентрируется в безопасных регионах. Это важное обстоятельство, которое за 2 года фактически выровняло в ценах объекты в западном регионе (Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах) с Центральным (Житомиром, Полтавой, Винницей) и крупнейшими городами, где обычно всегда цены были выше: Киевом, Одессой, Днепром, Харьковом. И иногда ценовой разрыв на старте строительства в разных регионах, если сравнивать похожие по своим характеристикам объекты, не превышает 5-10%. А еще до начала военной агрессии средняя разница стоимости кв. м на старте возведения могла достигать 40%.

Учитывая объективные экономические факторы и в зависимости от качества и класса жилья, как считает специалист, до конца года стоимость жилья в новостройках может вырасти в среднем еще на 10-15%. Таким образом, суммарно за 2024 год новостройки могут подорожать на 25-30% в гривневом эквиваленте.

Цены на недвижимость – последние новости

Эксперт по недвижимости Юрий Пита рассказывал, что из-за низкого спроса на рынке недвижимости – как первичной, так и вторичной – подорожание квадратных метров до конца лета не прогнозируется. Исключение, по мнению эксперта, могут составлять лишь более безопасные западные регионы страны, которые традиционно в условиях войны пользуются большим спросом.

По словам эксперта по недвижимости и риелтора Александра Бойко, в Киеве в июне снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках, что может быть связано прежде всего с уменьшением спроса, поскольку из-за экономической неопределенности, многие потенциальные покупатели откладывают решение о приобретении жилья.

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