Самые дорогие квартиры на первичном рынке продаются в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Оболонском районах столицы.

В Киеве за последний месяц снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Об этом УНИАН сообщил эксперт по недвижимости и риелтор Александр Бойко.

"Эта тенденция стала заметной на рынке, и есть несколько факторов, которые могли повлиять на такое изменение. Ситуацию на рынке нового жилья в Киеве можно охарактеризовать как динамичную и зависимую от многих внешних и внутренних факторов", – сказал Бойко.

По его словам, падение цен на жилье в новостройках в Киеве может быть связано прежде всего с уменьшением спроса. Поскольку из-за экономической неопределенности, многие потенциальные покупатели откладывают решение о приобретении жилья.

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Также эксперт отметил конкуренцию между застройщиками как фактор уменьшения цен на жилье. Застройщики могут снижать цены для привлечения покупателей и стимулирования продаж.

Кроме того, влияют и сезонные факторы. Летние месяцы традиционно менее активны на рынке недвижимости, что также может способствовать временному снижению цен.

"Падение цен является показателем определенной коррекции рынка после периода стабильного роста. Важно отметить, что спрос на новостройки без ремонта или дома, еще не введенные в эксплуатацию, почти отсутствует. Покупатели в приоритете выбирают недвижимость с ремонтом или в жилом состоянии, поэтому застройщики вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей", – пояснил эксперт.

Согласно данным портала M2bomber, в Киеве за последний месяц упала средняя стоимость квадратного метра в новостройках на 14,31%. Если в мае квадратный метр стоил 58 700 грн, то в июне аналогичная площадь в новостройке стоит 50 300 гривень.

Отмечается, что при этом за полгода квадратный метр в новом жилье вырос в цене почти на 8 тыс. грн, что составляет 18,77%. Наиболее распространенная цена за квадратный метр в новостройках составляет 20 800 грн. Количество объявлений с такой ценой составляет 8,3%. Также чаще всего встречаются цены: 23 400 грн – 7,2%; 36 400 грн – 6,7%; 26 000 грн – 5,7%; 18 200 грн – 4,3%.

Цены по районам Киева

Самые дорогие квартиры на первичном рынке продаются в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Оболонском районах. А самые низкие цены за метр квадратный зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Дарницком районах Киева.

В целом стоимость квадратного метра нового жилья в разных районах Киева колеблется от 40 050 грн до 108 800 грн. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в Печерском районе – в среднем они составляют 108 800 грн. После него идут:

Шевченковский район –62 850 грн;

Голосеевский район – 51 750 грн;

Оболонский район – 50 175 грн;

Подольский район – 48 850 грн;

Святошинский район – 47 850 грн;

Соломенский район – 40 850 грн;

Днепровский район – 44 500 грн;

Дарницкий район – 41 900 грн;

Деснянский район – 40 050 грн.

Цены на вторичном рынке

В однокомнатных квартирах на вторичном рынке наиболее распространенная цена за квадратный метр составляет 45 тыс. грн, что составляет 8,2% объявлений о продаже. Самым дешевым является вариант поиска квартиры по цене квадратного метра в 15 тыс. грн. Таких объявлений всего 0,1%.

Тенденции рынка недвижимости

Напомним, что по словам руководителя развития продуктов DIM.RIA Виталия Побережского, покупатели с осторожностью относятся к вопросу выбора жилья. Они не спешат с покупкой и ожидают лучшие ценовые предложения. Поскольку на покупательную способность украинцев и, соответственно, ритм восстановления рынка очень влияют внешние факторы.

По данным основателя и CEO-девелопера Sensar Development Марка Марченко, сейчас внимание клиентов на первичном и вторичном рынках сконцентрированы на уже готовых квартирах с ремонтом и мебелью в сегменте "эконом" и "комфорт". Такая тенденция в большей степени обусловлена действующими государственными программами – "єОселя" и "єВідновлення",

По данным Минэкономики, по состоянию на конец мая, квартиры и дома по программе "єОселя" были приобретены более 4 тысячами украинских семей.

В январе 2024 года в Киеве заметно выросла стоимость аренды жилья. В частности, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры. Примечательно, что тогда во Львове однокомнатные квартиры все еще оставались дороже, чем в Киеве.

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