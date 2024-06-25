За последний месяц в Киеве наблюдается уменьшение стоимости квадратных метров в новостройках.

Из-за низкого спроса на рынке недвижимости– как первичной, так и вторичной – подорожание квадратных метров до конца лета не прогнозируется. Об этом в комментарии УНИАН рассказал эксперт по недвижимости Юрий Пита.

"Очень трудно сказать однозначно по всей Украине, потому что у нас сейчас рынок неоднородный, учитывая ситуацию. Поэтому если анализировать крупные города, как Киев и Одесса, например, то здесь есть свои особенности рынка сейчас. Все же не так активно на сегодня инвестор, покупатель покупает недвижимость в этих городах. Больше интересуются западной Украиной", – сказал Пита.

Исключение, по мнению эксперта, могут составлять лишь более безопасные западные регионы страны, которые традиционно в условиях войны пользуются большим спросом: "Пока что оснований считать, что будет увеличение цен на первичном рынке, нет. Возможно, точечно на Закарпатье, в других западных регионах – Ивано-Франковск, Черновцы – там, возможно, спрос будет бешеный, и тогда цены вырастут. Но это будет не глобально, только местные рынки могут это почувствовать", – подчеркнул Пита.

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При этом он предполагает, что спрос может быть отложенным, и если он в июле-августе начнет реализовываться, то и цены пойдут вверх.

Факторы возможного повышения цен

В свою очередь, директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец рассказала УНИАН, что на стоимость жилья в новостройках могут влиять такие факторы:

курс валют – каждый девелопер учитывает курсовые показатели (первичный рынок прочно привязан к курсу доллара);

каждый девелопер учитывает курсовые показатели (первичный рынок прочно привязан к курсу доллара); уровень себестоимости строительства, на что могут влиять рост тарифов на электроэнергию, увеличение акцизов на топливо, перебои с энергоснабжением;

стадия готовности ЖК (чем выше готовность, тем меньше риски для инвесторов, и тем больше цена);

потенциальное увеличение количества граждан, которые могут воспользоваться ипотекой или рассрочкой платежей;

ход боевых действий и степень защищенности того или иного региона страны.

Как отмечает Бигунец, подорожание недвижимости до конца лета ожидается в наиболее безопасных для проживания регионах. В зависимости от состояния готовности жилого комплекса и его класса, стоимость квадратного метра, по ее прогнозу, до конца лета может вырасти в среднем от 2 до 4 тысяч гривень.

Актуальная цена на жилье в Киеве и области

Согласно данным портала ЛУН, в столице на первичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра по состоянию на сегодня составляет 51 700 гривень. В июне прошлого года цена квадратного метра составляла 46 800 гривень, то есть, за год произошел рост почти на 10,5 процентов. В начале года квартиры в новостройках Киева продавались в среднем по 49 200 гривень за квадратный метр.

Конечно, цены на жилье в новостройках очень отличаются в зависимости от района столицы, где эти дома расположены. По данным портала DIM.RIA, стоимость квадратного метра в разных районах Киева составляет:

Дарницкий – 44 450 грн;

44 450 грн; Днепровский – 44 972 грн;

44 972 грн; Деснянский – 39 559 грн;

39 559 грн; Голосеевский – 56 896 грн;

56 896 грн; Соломенский – 46 080 грн;

46 080 грн; Святошинский – 49 687 грн;

49 687 грн; Оболонский – 48 993 грн;

48 993 грн; Подольский – 61 713 грн;

61 713 грн; Печерский – 111 255 грн;

111 255 грн; Шевченковский – 70 096 грн.

В Киевской области цены несколько ниже – по данным ЛУН, стоимость метра квадратного, в среднем, оценивается в 36 200 гривень. Год назад цена была тоже меньше – 33 000 гривень (рост составил 9,7%).

В то же время, по данным портала, цены на вторичном рынке в Киеве за последние полгода несколько снизились. Цены на однокомнатные квартиры, бывшие в употреблении, уменьшились на 4% (до, в среднем, 60 тыс. долл.), на двухкомнатные квартиры – на 7% (до 90 тыс. долл.), на трехкомнатные – на 8% (до 130 тыс. долл.).

Цены в крупных городах

Во Львове за год достаточно существенно выросли цены на квартиры в новостройках. По информации ЛУН, сейчас они продаются, в среднем, из расчета 55 300 гривень за метр квадратный, а еще год назад цена составляла 45 300 гривень (подорожание на 22,1%).

В Днепре сейчас стоимость кв. м на первичном рынке составляет 44 500, год назад – 41 400. Здесь цены выросли несколько более медленными темпами, чем во Львове – на 7,5 процентов.

В Одессе стоимость жилья в новостройках ниже, чем в других указанных городах – на это может существенно влиять ситуация с безопасностью, ведь Одесса часто подвергается ракетным обстрелам. При этом, все же, за год жилье подорожало: средняя цена метра квадратного здесь составляет 39 500 гривень, год назад – 35 200 гривень (+11,2%).

Больше всего среди крупных городов ситуация с безопасностью сказалась на Харькове. Однако, несмотря на сложную ситуацию с российскими атаками, новостройки в городе есть. По данным ЛУН, сейчас в продаже 23 новостройки. Средняя цена квадратного метра достаточно низкая – 28 200 гривень, и это даже немного ниже показателя прошлого июня (28 300 гривень).

Недвижимость в Украине

Как рассказывал УНИАН эксперт по недвижимости и риелтор Александр Бойко, за последний месяц в Киеве наблюдается уменьшение средней стоимости квадратного метра в новостройках.

В то же время, за последний год эксперты отмечают рост стоимости аренды жилья. Кое-где – на 40 процентов за год. В начале года, в январе 2024 против декабря 2023, больше всего цены на арендованное жилье выросли в столице. Самый стремительный рост цен произошел на двухкомнатные квартиры.

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